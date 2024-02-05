جوائز بملايين الدولارات.. مرسيدس وساعة رولكس وايفون ورحلات إلى دبي بمسابقة دخون الإماراتية للعطور

بجوائز بملايين الدولارات، أعلنت شركة دخون الإماراتية عن مسابقة تعد هي الأكبر من نوعها في هذا المجال، حيث نالت اهتمام وإعجاب الكثيرين والتقدم للإستفسار والمشاركة في تلك المسابقة.

ودخون تعد واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال تسويق وتصنيع العطور الفرنسية والشرقية، بالإضافة إلى البخور والمكياج ومستلزمات العناية بدولة الإمارات.

كيفية التقديم في مسابقة دخون الإماراتية

هناك عدة خطوات يجب اتباعها للتسجيل في مسابقة دخون الإماراتية والتي تتمثل في ما يلي:

أولا يجب عليك أن التبضع وشراء أي منتج من منتجات الشركة سواء من أحد الأفرع، أو من خلال الموقع الخاص بشركة دخون الإماراتية من هنا.

ثانيا الاحتفاظ بالرقم الخاص بفاتورتك.

ثالثا يتم التسجيل والدخول عبر الموقع الخاص بشركة دخون الإماراتية.

ثم تقوم بكتابة اسم المنتج بالنموذج الموجود بالإضافة إلى رقم الفاتورة أو قسيمة الشراء، ومن ثم يتم الضغط فوق إرسال وانتظار ظهور النتيجة.

ويكون اختيار الفائزين بمسابقة دخون الإماراتية بشكل عشوائي ويتم إبلاغهم عن طريق رسائل على الهاتف أو بالبريد الإلكتروني.

تعرف على جوائز مسابقة دخون الإماراتية

وتقدم شركة دخون الإماراتية من خلال المسابقة مجموعة قيمة جدا من الجوائز والتي تتكون من:

رحلة ممتعة إلى دبي، ساعة رولكس أنيقة، سيارة مرسيدس e-class بالإضافة إلى عطور من دهون وروائح فواحة.

شروط مهرجان ومسابقة دخون الإماراتية

يجب أن تتوفر عدة شروط على الراغبين بالاشتراك بالمسابقة وهي:

المتقدم يجب أن يكون حامل الجنسية الإماراتية أو وجود إقامة دائمة لديه.

لا يقل سن المشترك عن 18 سنة.

لابد أن يكون المتقدم أحد متابعي الحسابات الخاصة بدخون الإماراتية على أي من حساباتها سواء انستجرام او تويتر.

قيام المتسابق بإستخدام الهاشتاج الخاص بالمسابقة حين يقوم بنشر منشور المسابقة.

تعرف على موعد مسابقة دخون الإماراتية

حددت شركة دخون الإماراتية الموعد الخاص بالمسابقة والمقرر أن يكون يوم الثلاثاء بعد القادم في 20 فبراير 2024، كما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين والنتائج الخاصة بالمسابقة خلال اليوم التالي وهو الأربعاء 21 فبراير 2024.

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