“خطوة بخطوة” التسجيل في منحة 300 دينار بتونس والشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل 2024

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار بتونس، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالإعلان عن منحة ٣٠٠ دينار لدعم الأسر الفقيرة وتحسين ظروفهم المعيشية من أجل مساعدتهم لتوفير حياة كريمة لهم، فمن خلال هذا المقال سنتعرف على شروط الحصول عليها وخطوات التسجيل بها.

خطوات التسجيل في منحة 300 دينار بتونس

يمكن للراغبين في الحصول على منحة ٣٠٠ دينار في تونس التسجيل من خلال إتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية بتونس.

القيام بتسجيل الدخول من خلال البطاقة الشخصية وكلمة المرور.

الضغط على إنشاء حساب جديد في حالة التسجيل لأول مرة وكتابة البيانات المطلوبة.

قم باختيار منحة ٣٠٠ دينار.

كتابة البيانات المطلوبة في استمارة التقديم والتأكد من صحتها.

النقر على زر الحفظ.

قم بالضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط استحقاق منحة ٣٠٠ دينار بتونس

يلزم استيفاء كافة شروط استحقاق الحصول على منحة ٣٠٠ دينار في تونس وهي:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية التونسية.

أن لا يزيد دخل المتقدم الشهري عن ١٨٠ دينار تونسي.

لا بد أن يكون المتقدم غير قادر على تسديد المصاريف الدراسية لأولاده.

يشترط أن يكون المتقدم مسجلاً بالفعل في الوكالة التونسية للتأمينات الاجتماعية.

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة ٣٠٠ دينار بتونس

يجب تقديم المستندات الآتية للتقديم على منحة 300 دينار في تونس:

أصل شهادة الميلاد لأفراد الأسرة.

صورة واضحة من الشهادة العائلية.

إحضار ما يثبت محل الإقامة الحالي.

أصل البطاقة الوطنية.

في الختام نكون قدمنا شرح مفصل عن خطوات التسجيل في منحة 300 دينار بتونس.