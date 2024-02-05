سعر الجنية الذهب btc ينخفض بقيمة 5 آلاف جنيه مصري وفقًا لآخر تحديث لحظي لاسعار الذهب “الحق اشتري الجنيهات”

يبحث المواطنون والمواطنات الآن عن آخر تحديث لحظي لاسعار الذهب وتحديدًا سعر الجنية الذهب btc وباقي الأنواع، حيث شهدت الأسعار انخفاض كبير الساعات الماضية، فدعونا نذكر لكم الأسعار بعد الانخفاض، والتي من بينها سعر الجنيه الذهب، فضلًا تابعوا معنا.

سعر الجنية الذهب btc

الجنيه الذهب من نوعية BTC هو أحد أنواع الجنيهات الذهب بجمهورية مصر العربية، حيث واحدة من الشركات المصنعة للجنيه الذهب، ويتميز هذا النوه بكثرة جودته ودقة العيار الخاصة به، والجدير بالذكر أن سعر الجنيه الذهب أي إن كان الشركة المصنعة له فسعره ثابت ووزنه أيضًا ثابت، حيث سعره اليوم وفق آخر تحديث 27200 جنيه مصري، حيث كان أمس وخلال الساعات المنصرمة السابقة بمبلغ 32800 جنيه مصري.

حيث شهدت أسعار الجنيهات الذهب بمصر تراجع نحو بقيمة 5600 جنيه مصر تقريبًا، وذلك بالمقارنة مع مستواه بشهر يناير الماضي، حيث خمسة أيام فقط في شهر فبراير وتغير السعر بشكل جذري كبير، وهذا هو سعره وفق آخر تحديث اليوم الاثنين 5 من شهر فبراير من عام 2024.

سعر الذهب اليوم

يتساءل الكثيرون عن توقعات سعر الذهب 2024، بل وتوقعات سعر الذهب الأيام القادمة، ولكن للأسف صعب التوقع، وبالنسبة للأسعار وفق آخر تحديث فبها تراجع كبير للغاية، حيث تراجعت الأسعار فجاءت على النحو التالي:

سجل الذهب من عيار 21 اليوم مبلغ 2475 جنيه مصري.

الذهب من عيار 24 بمصر جاء بقيمة مبلغ 3971 جنيه مصري.

جاء الذهب من عيار 18 اليوم بمبلغ 2978 جنيه مصري.

الذهب لعيار 14 سجل اليوم مبلغ 2323 جنيه مصري.

حيث الأسعار السابقة غير مضاف لها سعر المصنعية وأيضًا الدمغة والضريبة.