ألف مبروك 3 إعدادي...أعرف الأن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 عبر موقع natiga.nezakr.net ظهرت هنا

تشهد محافظة الغربية في مصر حالة من الترقب والحماس بين الأهالي والطلاب، حيث ينتظرون بفارغ الصبر نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024، وإن هذه المرحلة الانتقالية تعتبر بمثابة بوابة للطلاب للانتقال إلى مدارس جديدة مثل المدارس الفنية والمدارس الثانوية العامة، وتمثل بداية حياة دراسية جديدة وتحقيق طموحاتهم المستقبلية، وتدرك الأسر والأفراد أهمية هذه النتيجة، وقد بدأوا في البحث عن طرق الوصول إليها ومن خلال موقعنا الأخباري البديل، سنوفر لكم طريقة سهلة ومباشرة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية لعام 2024.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الغربية من خلال موقع نتيجة نت وإليكم خطوات محددة للوصول إلى النتيجة:

قم بفتح الموقع الرسمي لموقع نتيجة نت.اختر “نتيجة الشهادة الإعدادية 2024”.

اضغط على “نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية”.

أدخل رقم جلوس الطالب في الحقل المخصص له.

اضغط على زر “عرض النتيجة”.

بعد ذلك، قد يستغرق بضع ثوانٍ لتظهر لك درجات المواد في الصفحة ستتمكن من رؤية المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب ودرجات المواد بالتفصيل.

توزيع درجات مواد الشهادة الأعدادية

يتم تقسيم الشهادة الإعدادية إلى فصلين دراسيين، ويتكون كل فصل دراسي من خمس مواد إجمالي درجات الفصل الدراسي هو 140 درجة، ويتم توزيع الدرجات على المواد على النحو التالي:

اللغة العربية: 40 درجة، ومعيار النجاح هو الحصول على نصف الدرجة. الرياضيات: 30 درجة، ومعيار النجاح هو الحصول على نصف الدرجة. اللغة الإنجليزية: 30 درجة، ومعيار النجاح هو الحصول على نصف الدرجة. العلوم: 20 درجة، ومعيار النجاح هو الحصول على نصف الدرجة. الدراسات الاجتماعية: 20 درجة، ومعيار النجاح هو الحصول على نصف الدرجة.

بهذا التوزيع، يكون إجمالي درجات العام الدراسي هو 280 درجة، حيث يتم حساب مجموع درجات الفصلين الدراسيين معًا.