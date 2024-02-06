ظهرت هنا بالدرجات “نتيجة اعدادية الغربية” برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024 ترم أول

تتجه انظار الطلاب واولياء الأمور في محافظة الغربية، بفارغ الصبر إلى الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2024، بعد استكمال الطلاب لامتحاناتهم وانتهاءهم من الفصل الدراسي الاول، ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على النتيجة التي ستعكس مدى تفوقهم الأكاديمي، وجهودهم المبذولة خلال العام الدراسي تعد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية، حجر الزاوية لمستقبل الطلاب الذين يتطلعون إلى الانتقال الى المرحلة الثانوية، وبفضل التقدم التكنولوجي، اصبح من الممكن الان الحصول على النتيجة بسهولة ويسر، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمحافظة الغربية، مما يوفر الوقت والجهد للطلاب واولياء الأمور.

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بمحافظة الغربية

بحلول بداية الترم الثاني، تتوقع المحافظة الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 في الغربية، تعد هذه النتيجة مناسبة هامة تحمل معها الكثير من التوتر والترقب لدى الطلاب، حيث يتوقعون ان تكون نتيجتهم عكس جهودهم ومدى تفوقهم الاكاديمي، ومن خلال الموقع الالكتروني الرسمي لمحافظة الغربية، يمكن للطلاب واولياء الامور الاطلاع بسهولة وسرعة على النتيجة، ومعرفة ما إذا كانوا قد حققوا اهدافهم الاكاديمية.

رابط الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

يتاح للطلاب الحصول على نتائجهم في جميع الادارات التعليمية بالمحافظة، بالاضافة الى ذلك، يمكن للمدارس تزويد الطلاب بنتائجهم داخل اروقة المدرسة، ولتسهيل عملية الاطلاع على النتائج، سيتم نشرها ايضا عبر الموقع الالكتروني الرسمي لمحافظة الغربية، والذي يمكن الوصول اليه عن طريق العنوان gharbeia.gov.eg، تاتي هذه الخطوة في اطار جهود المحافظة لتوفير معلومات محدثة ودقيقة، للطلاب واولياء الامور بسهولة وسرعة، للاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية للترم الاول 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية بشكل إلكتروني:

قم بزيارة موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك على الموقع.

اختر خيار “نتيجة الشهادة الإعدادية” من قائمة الخيارات المتاحة.

قم بكتابة رقم جلوسك الخاص بالشهادة الإعدادية.

اضغط على زر البحث للحصول على النتيجة.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من استعراض نتيجتك الشخصية للشهادة الإعدادية. يجب التأكد من إدخال الرقم الصحيح لجلوسك للحصول على النتيجة الصحيحة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

فيما يتعلق بتوزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 الترم الأول في محافظة الغربية، فسيتم ذلك وفقًا للتوزيع التالي:

مادة اللغة العربية: سيتم تقييمها بحوالي 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية: ستكون تقييماتها حوالي 30 درجة.

مادة الدراسات: ستكون تقييماتها حوالي 20 درجة.

مادة الرياضيات: ستكون تقييماتها حوالي 30 درجة.

مادة العلوم: ستكون تقييماتها حوالي 20 درجة.

وبالتالي، يكون المجموع الكلي للدرجات الممكن الحصول عليها في الشهادة الإعدادية للترم الاول لعام 2024 هو 140 درجة يتم توزيع درجات الاختبارات على الطلاب وفقا لهذا التوزيع، وسيتم استخدام هذه الدرجات لحساب النتيجة النهائية لكل طالب في الشهادة الإعدادية.