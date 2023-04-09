أعلنت وزارة التعليم السعودية قبل قليل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن فتح رابط طلبات نقل المدرسين خارج المدارس لعام 1444هـ. وحددت أيضًا الموعد الأخير لإكمال التقديم والإجراءات حتى إعلان النتائج، ذكرت الوزارة بأن 4 مجموعات من المعلمين غير مؤهلين لتقديم طلبات نقلهم خارج التخصص، كما أشارت إلى أن رابط التسجيل الإلكتروني لهذا الغرض يظهر على نظام نور الإلكتروني، تقوم الوزارة بتنفيذ هذا الإجراء كل عام سواء في النقل داخل البلاد أو خارجه، وذلك لتأمين بيئة مثالية للمعلمين، حتى يتمكنوا من تقديم أداءٍ متفرد، نقدم لكم موعد فتح رابط تقديم حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين عبر نظام نور والفئات الممنوعة من التسجيل، وكافة التفاصيل، تابعونا.

نظام نور

قامت وزارة التعليم بإنشاء نظام إلكتروني يدعى “نور” بهدف توفير جميع الخدمات الإلكترونية التابعة للوزارة. هذا النظام يهدف إلى توفير مزيد من الوقت والجهد للطلاب والمعلمين، ويشتمل على عدة خدمات مهمة.

التسجيل في الفصول الدراسية الأولى، مثل مرحلة الحضانة والصف الأول في المدرسة الابتدائية. يمنح النظام المدرسي الجداول الزمنية للطلاب بما في ذلك جداول اختباراتهم. توفير خدمة النقل للمعلمين سواء داخل المدينة أو خارجها. يمكن لأولياء الأمور متابعة أطفالهم والاتصال بالمعلمين.

موعد فتح رابط تقديم حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين عبر نظام نور والفئات الممنوعة من التسجيل

نعرض لكم فيما يلي خطوات التقديم المتعلقة بحركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية 1444، والتي تشمل كافة المهتمين والذين يستوفون الشروط المطلوبة للتسجيل في هذه الحركة.

الولوج إلى رابط نظام نور noor.moe.gov.sa.

يتطلب الدخول للنظام من المعلم تقديم بياناته في شكل اسم مستخدم وكلمة مرور.

الضغط على أيقونة خدمات شؤون المعلمين من الصفحة الأساسية.

يتعين على الشخص تحديد رغباته في الانتقال إلى مكان خارجي وأن يضع ضغطاً عليها حتى تظهر بعض الشروط والضوابط التي يجب قراءتها والموافقة عليها.

ستظهر صفحة تعرض جميع معلومات المدرس، يتوجب عليك التدقيق فيها والتحقق من دقتها، بعدها قم بالنقر على الزر التالي وبعد ذلك أكد البيانات.

رفع كافة المستندات المطلوبة.

يتم بعد ذلك كتابة الرغبات بدقة وإجراء مراجعة وتأكيد لها، ثم يتم إرسال الطلب.

موعد إجراءات حركة النقل الخارجي للمعلمين

عند بدء التسجيل في الحركة المطلوبة، فإن ذلك سيبدأ يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2023 وفي التقويم الهجري يوم 18 شعبان 1444.

تنتهي فترة التسجيل في يوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023 بالتقويم الميلادي، و 7 أكتوبر 1444 بالتقويم الهجري.

إعلان النتائج 1444/10/28 هجري.

تم تحديد فترة للاعتراض على النتائج التي تم الإعلان عنها، وستكون هذه الفترة من يوم 1 نوفمبر 1444 وحتى يوم 5 نوفمبر 1444.

تم استخدام التاريخ 8 نوفمبر 1444 هجري كنتيجة نهائية للحركة.

حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية الضوابط والقواعد التي تنظم حركة النقل، بغض النظر عما إذا كانت داخلية أو خارجية، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المعلمين المتقدمين، وحفظ حقوق هؤلاء المتقدمين عبر نظام احتساب الأفضلية بشأن مثال مدة خدمة المعلم أو المعلمة، أو تفوُّقه أثناء أدائه لوظائفه. تعلّق الأمر بالمنصب الوظيفي والتقدير المحقّق له.

الفئات التي لا تنطبق عليها شروط التقديم

المدرسون الذين غابوا لمدة 15 يومًا أو أكثر خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني.

أقل من 70 من كل 100 شخص حصلوا على تقدير في أدائهم الوظيفي للعام الماضي. إذا كان لدى أي شخص نوع من التسرب الدائم، مثل طلب التقاعد أو نقل الخدمات أو الاستقالة أو التحويل إلى عمل إداري، ولم يتم تصحيح حالته قبل إعلان النظام، فهذا يعني أنه سيتم ضرب على رأسه بشكل رسمي. يتم منح المعار، المبتعث والمجاز فترة طويلة تزيد عن فصل دراسي ولا تنتهي حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل لإتاحة فرصة التسريب.



مشاركات وزارة التعليم في الفاعليات الدولية

يعمل قطاع التعليم في المملكة على تحسين نظام التعليم لتواكب أفضل الأنظمة التعليمية في الدول المتقدمة، ويشارك في فعاليات دولية مخصصة للتعليم، مثل تطبيق دراسات دولية لقياس الاتجاهات العالمية في التحصيل الدراسي في المواد الرياضية والعلوم، بالإضافة إلى المشاركات المتنوعة في مجالات أخرى.