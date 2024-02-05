حملها الان.. تردد قناة كراميش الجديد 2024 نايل سات نزلها وفرح أولادك ماما زعلت من سوسو

تتواجد اليوم العديد من القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال، ومن بين هذه القنوات الشهيرة والمحبوبة لدى الأطفال وأولياء الأمور هي قناة كراميش للأطفال، تعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى تعليمي وترفيهي يناسب الأطفال في جميع الفئات العمرية، قناة كراميش للأطفال تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والعروض التي تعزز قيم التعلم والترفيه في آنٍ واحد ومن خلال برامجها الممتعة والتعليمية، تساهم القناة في تنمية مهارات الأطفال وتعزز خيالهم وإبداعهم وكما تهتم القناة أيضًا بتعزيز القيم الإيجابية وتعليم الأطفال السلوكيات الحسنة

تردد قناة كراميش للاطفال الجديد نايل سات

إليكم التردد الجديد لقناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات لعام 2024:

التردد: 11643

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

من خلال ضبط الأجهزة الاستقبالية على هذا التردد، يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة قناة كراميش للأطفال بسهولة وتعتبر قناة كراميش محطة تلفزيونية شهيرة ومحبوبة لدى الأطفال في الوطن العربي، وتقدم محتوى تعليمي وترفيهي يناسب جميع الأعمار.

خطوات ضبط القناة على الرسيفر

إليكم الخطوات الصحيحة لضبط القناة على رسيفر:

افتح قائمة الإعدادات على الرسيفر الخاص بك. ابحث عن خيار البحث عن القنوات أو التثبيت. قم بتحديد خيار التثبيت اليدوي لتمكينك من إدخال المعلومات يدويًا. حدد القمر الصناعي المطلوب، في هذه الحالة ستحتاج إلى اختيار القمر الصناعي نايل سات. قم بتحديد خيار البحث عن القنوات أو البحث اليدوي. ستظهر قائمة لتحديد التردد. أدخل التردد الصحيح لقناة كراميش وهو 11643. حدد خيار الاستقطاب الأفقي. ضبط معدل الترميز على 27500. قم بتحديد خيار معامل تصحيح الخطأ 3/4. ابحث عن القنوات وانتظر حتى يكتمل البحث. بعد اكتمال البحث، ستظهر قناة كراميش ضمن قائمة القنوات المتاحة. قم بحفظ الإعدادات واختيار قناة كراميش للمشاهدة.

بعد اتباع هذه الخطوات، يجب أن يكون بإمكانك ضبط القناة كراميش بنجاح على رسيفرك ويمكنك الآن الاستمتاع بمتابعة برامجها المفيدة والممتعة للأطفال.