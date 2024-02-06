متاح برابط إلكتروني سريع.. الان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بمحافظة الغربية 2024 البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية

بعد اعتماد محافظ الغربية لنتيجة الشهادة الإعدادية بشكل رسمي، ستتاح النتيجة للطلاب في جميع الادارات التعليمية بالمحافظة، ولتسهيل الوصول إلى النتيجة، سيتم نشرها ايضا عبر الموقع الإلكتروني لمحافظة الغربية الرسمي، يمكن للطلاب واولياء الامور الوصول إلى هذا الموقع عبر العنوان الرسمي gharbeia.gov.eg، ياتي هذا الاجراء في اطار جهود المحافظة لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة للطلاب واولياء الامور بسهولة وسرعة، بمجرد الدخول الى الموقع الإلكتروني، يمكن للطلاب تحديد قسم الشهادة الاعدادية والدخول إلى صفحة النتائج، سيتم طلب رقم الجلوس الخاص بالطالب، وبعد ادخاله بشكل صحيح، سيتم عرض النتيجة النهائية للطالب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالغربية

بالاضافة إلى ذلك، ستتاح الفرصة للطلاب، للاطلاع على نتائجهم في المدارس التي ينتمون اليها، حيث سيتم توفير النتائج داخل اروقة المدارس، هذا يسمح للطلاب بمعرفة نتائجهم على الفور وبالتوازي مع إعلانها عبر الموقع الإلكتروني بهذه الطرق المتاحة، يمكن للطلاب في محافظة الغربية الحصول بسهولة على نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2024، يعكس هذا الاجراء التزام المحافظة بتوفير بيئة تعليمية شفافة ومتاحة للجميع، ويسهم في توفير الوقت والجهد للطلاب واولياء الامور في الحصول على المعلومات الأكاديمية المهمة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس

يمكن للطلاب الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، من خلال زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، او البوابة الإلكترونية للمحافظة، بمجرد تفعيل النتائج على الرابط التالية، عند القيام بذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام إلكترونيا عن نتيجة الشهادة الإعدادية:

قم بتسجيل الدخول عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الغربية.

اختر خيار “نتيجة الشهادة الإعدادية”.

قم بكتابة رقم جلوس الطالب الخاص بك.

اضغط على زر البحث للبحث عن النتيجة.

من خلال هذه الخطوات، ستتمكن من الحصول على نتيجتك الشخصية للشهادة الإعدادية، يرجى التاكد من إدخال رقم جلوسك بشكل صحيح للحصول على النتيجة الصحيحة.

توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024

سيتم توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 الترم الأول في محافظة الغربية على النحو التالي:

– مادة اللغة العربية: ستكون تقييماتها حوالي 40 درجة.

– مادة اللغة الإنجليزية: ستكون تقييماتها حوالي 30 درجة.

– مادة دراسات: ستكون تقييماتها حوالي 20 درجة.

– مادة الرياضيات: ستكون تقييماتها حوالي 30 درجة.

– مادة العلوم: ستكون تقييماتها حوالي 20 درجة.

وتتم استخدام هذا التوزيع لتقييم أداء الطلاب في الاختبارات وحساب النتيجة النهائية لكل طالب في الشهادة الإعدادية للترم الأول.