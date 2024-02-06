ألف مبروك الآن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 لعدد 105 ألف طالب وطالبة

اعتمد اليوم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023-2024، حيث بلغت نسبة النجاح 74.27%.

وعقب إعتماد النتيجة توجه المحافظ بخالص التهنئة للطلاب المتميزين والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، وحث جميع الطلاب على مواصلة التميز خلال الفصل الدراسي الثانى للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي، كما قدم المحافظ الشكر للقيادات التعليمية والعاملين بالتربية والتعليم.

وكيل الوزارة يستعرض نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا

من جانبه قال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالشهادة الإعدادية في محافظة المنيا بلغ 104432 طالب وطالبة حضر منهم 101386، كما بلغ عدد الناجحين 75289 طالبًا، بنسبة نجاح بلغت 74.26%.

الآن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

هذا وقد تم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 على المواقع الرسمي والبوابة الإليكترونية لمحافظة المنيا، عقب اعتمادها من السيد اللواء المحافظ، للتيسير على الطلاب وتسهيل عملية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 من خلال عدة طرق، منها:

زيارة الموقع الرسمي والبوابة الإليكترونية لمحافظة المنيا.

أو باستخدام استخدام موقع نتيجة نت، والذي يقدم لجميع الطلاب خدمة التعرف على النتيجة بالكامل في جميع المواد، الأساسية والتي لا تضاف إلى المجموع، بالإضافة إلى تحديد ترتيب الطالب على مستوى المدرسة والإدارة والمحافظة.

موضوعات ذات صلة.

نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول بمختلف المحافظات.