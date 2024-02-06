“اضبط الآن” أحدث تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2024 wanasah على النايل سات والعرب سات للاستمتاع بأحدث الأغاني الرائعة

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 من أكثر الترددات التي يزداد البحث عنها عبر محرك البحث الشهير جوجل في الوطن العربي والشرق الأوسط، حيث تعتبر قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال التي تتميز بعرضها طوال اليوم للأغاني الترفيهية والأناشيد الدينية المميزة والتي تفيد الطفل في بناء شخصيته وتعليمه الكثير من الصفات الجيدة والسلوكيات الصحيحة، واستطاعت القناة في جذب قطاع كبير من الجمهور من دول الوطن العربي والخليج العربي، وخلال هذا المقال سوف نوافيكم التردد الجديد الخاص بقناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة وناسة 2024

تعتبر قناة وناسة من أبرز القنوات الخاصة بالطفل في الوطن العربي، فهي تقدم محتوى راقي وهادف للأطفال الصغار، والذي يهدف مساعدتهم للتخلص من التوتر والقلق وتوفير الترفيه والتسليه طوال اليوم، فهي تعتبر وسيلة للترفيه في المنزل التي تلبي كل احتياجات الأطفال، وهذا مما جعلها قناة مميزة وتمتلك شعبية كبيرة، فهي تجمع بين التسلية والفائدة.

تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2024

متابعينا الكرام يمكنكم الآن ضبط التردد الخاص بقناة وناسة الجديد من أي مكان بالوطن العربي، والاستمتاع بمحتوى جيد وهادف وقضاء أوقات سعيدة مع محتواها، وتردد القناة على الأقمار الصناعية كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة وناسة عبر عرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: hd.

خطوات تثبيت قناة وناسة 2024