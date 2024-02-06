تحميل مجلة.. عروض كارفور لشهر فبراير 2024 بخصومات تصل الي 70% على جميع المنتجات والشاشات

أقوى عروض كارفور لشهر فبراير 2024 بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث تقدم سلسلة كارفور أفضل الخصومات والتخفيضات الحصرية التي لا مثيل لها التي تصل إلى النصف على جميع المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية بكافة ماركاتها وذلك احتفالا بعيد ميلاده 21 حتى 13 فبراير، فبالرغم من ارتفاع الأسعار بجميع الأسواق إلا أنه استطاع أن يوفر احتياجات العملاء بأفضل الأسعار.

عروض كارفور لشهر فبراير 2024

حصرياً عروض كارفور لشهر فبراير 2024 وذلك احتفالاً بمرور أكثر من 20 عاماً على افتتاح سلسلة متاجر كارفور في مصر، والتي تم انطلاقها منذ عدة أيام ماضية، وستظل مستمرة فترة الخصومات حتى يوم 13 فبراير، ولقد يقدم كارفور لعملائه المتميزين تخفيضات مميزة لا مثيل لها في باقي المتاجر أو المجمعات الاستهلاكية الأخرى، وفيما يلي أهم تلك العروض والخصومات المتميزة:

تخفيضات كبيرة على السلع الغذائية والتي تصل إلى 70%.

عروض حصرية وفريدة من نوعها على السكر والزيت حيث تصل إلى 80%.

أضخم الخصومات على الأجهزة الكهربائية إذ تبلغ نسبتها 75%.

خصومات مميزة على الأدوات المنزلية وأطقم الحلل السيراميك والجرانيت حيث تصل إلى 26%.

أيضاً أسعار لا مثيل لها على الخضروات والفاكهه الطازجة، إذ تبلغ قيمتها نحو 20% فقط.

عروضات وخصومات كبيرة على الشاشات السمارات تقدر نسبتها نحو 31% تقريباً.

تخفيضات كارفور على الأجهزة الكهربائية

انطلق ماراثون احتفالات متجر كارفور على جميع الأقسام به منذ عدة أيام سابقة، حيث جاءت عروض الأجهزة الكهربائية على النحو التالي: