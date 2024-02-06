استقبله الآن .. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات بأعلى جودة صوت وصورة .. عالم رائع لطفلك

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز المحطات التلفزيونية المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تنقل الصغار إلى عالم ساحر مليء بالألوان والأنغام، وتجسد القناة مفهومًا فريدًا من خلال جمعها بين التسلية والتعلم، فهي ليست مجرد منفذ للترفيه بل هي بوابة إلى عالم من التعلم الشيق والقيم التربوية، وقد ازداد البحث مؤخرًا من قِبل العديد من الأهالي حول تردد قناة طيور الجنة الجديد، وهو ما سوف نطلعكم عليه خلال هذا المقال.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

تُعرف طيور الجنة بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي موجه للصغار، وتوفر تشكيلة واسعة من البرامج التي تهدف إلى تعزيز التعلم وتطوير مهارات الأطفال بشكل واضح وفعال، ويمكن استقبال القناة على أجهزة الرسيفر من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر استخدام التردد التالي:

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

آلية ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد

تحظى قناة طيور الجنة بشعبية مهولة بين الأطفال وتستمر شعبيتها في التوسع والإنتشار جيلاً بعد جيل، حيث يجد الأطفال متعة وبهجة كبيرة في الاستماع لأغانيها الطفولية المبهجة وبرامجها الترفيهية الرائعة، وهو ما دفع العديد من الأمهات للبحث عن آلية استقبال ترددها الجديد لتثبيته على أجهزة الرسيفر لديهم وإسعاد الصغار، ويمكن استقبال القناة للبث على التلفاز بسهولة باجراء الخطوات التالية: