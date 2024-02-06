شـــنو تحميل ماين كرافت شوف مخبأ السعودية ومخبأ العراق Minecraft أفلام

لعبة ماين كرافت، تعد لعبة بناء وتشييد عند طريق مكعبات ثلاثية الأبعاد يمكنك جمعها من خلال طرق عديدة، مثل مكعبات الصوف لتصنيع الملابس من صيد الأغنام و مكعبات الرمال من الصحراء وغيرها من معادن و خشب لبناء وتشييد منزل كبير، والغرض الأساسي من بناء المنازل وتشييد المباني هو إنشاء مستعمرة خاصة بك تحميك من خطر الوحوش الليلة التي يمكنها الهجوم عليك في أي وقت فور حلول الليل.

اكتشف عالمك الخاص في MineCraft

يمكنك التجول بمفردك أو مع أشخاصك المفضلين أو مع أصدقاءك، كل الخيارات تعود لك، في عالم ماين كرافت يعد تجربة افتراضية من نسخة مصغرة من عالمك المفتوح الذي تبدأ فيه رحلتك الخاصة من مكانك هذا وهو “نقطة الصفر” حتي تصير هذا الشخص الذي ينافس ويسارع كل مراحل اللعبة حتي يصبح الأفضل.

طريقة تحميل لعبة MineCraft

التوجه إلى موقع اللعبة الأصلي والدخول إلى نسخة العالم المفتوح open world

بدء عملية شراء اللعبة والانتظار حتي تتم عملية التثبيت

اختيار أسلوب اللعب الذي تفضله (فردي أو جماعي) Single player

اختيار نموذج العالم المفتوح Open world حتي تبدأ في إنشاء عالمك الخاص الجديد

خطوات تنزيل لعبة ماين كرافت علي Android IOS

لتحميل لعبة Minecraft علي الهاتف المحمول يجب علي المستخدم التأكد من بعض الخطوات اللازمة: