انهيار جديد.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في مصر بعد سلسلة التراجعات في الأعيرة المختلفة

حقق الذهب اليوم انهيار جديد في أسعاره في مصر لاستكمالاً لسلسلة تراجعات الذهب، فالذهب خلال الأيام القليلة الماضية خسر مبالغ كبيرة جداً بعد ارتفاعه بشكل جنوني خلال الثلاثة أسابيع الماضية، وخلال الساعات القليلة الماضية تراجع الذهب 100 جنيه متأثراً بحالة الركود الشديد في عمليات البيع والشراء في سوق الصاغة المصري بالإضافة إلى انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر نظراً لتوقف التسعيرة في الأيام القليلة الماضية وتوقف عمليات الشراء من قلل المواطنين بسبب ارتفاعه بشكل جنوني، فخلال الفترة الاخيرة تجاوز الذهب 4000 جنيه لعيار 21، وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

سجل متوسط الذهب عيار 24 نحو 3886 جنيها للجرام.

سجل متوسط الذهب عيار 21 نحو 3400 جنيها للجرام.

سجل متوسط الذهب عيار 18 نحو 2914 جنيها للجرام.

سجل متوسط سعر الجنيه الذهب نحو 27200 جنيه.

مصنعية الذهب في مصر

والجدير بالذكر أن مصنعية الذهب تختلف من عيار لأخر، حيث جاء متوسط مصنعية عيار 21 بين 3 و3.5% من سعر الجرام، بينما مصنعية عيار 18 من 5 إلى 5.5.5% من سعر الجرام.

أسعار الذهب عالمياً

أسعار الذهب عالمياً واحدة من العوامل المؤثرة على الذهب في سوق الصاغة المصري بنسبة كبيرة جداً، وخلال تعاملات اليوم تراجع سعر الذهب عالمياً ليستمر في مسيرة خسائرها التي بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي، وهذا بالتزامن مع صدور عدد من بيانات سوق العمل القوية وإرشادات الاحتياطي الفيدرالي المتشدد إلى انخفاض الأسواق عن توقعاتها لتراجعات كبيرة في سعر الفائدة، وتراجعت العقود الآجلة الفورية للذهب بنسبة 0.69% إلى 2055.68 دولار للأونصة.