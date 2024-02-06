موعد صرف معاشات مارس 2024 وحقيقة صرف الزيادة الجديدة قبل رمضان

في الوقت الراهن ازداد البحث عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 من قبل المستفيدين من أصحاب المعاشات، كما ازدادت التساؤلات أيضًا عن حقيقة تطبيق الزيادة قبل رمضان على غرار ما حدث في العام الماضي، وذلك بعد تصريحات وزير المالية محمد معيط الأخيرة حول توجيهات رئيس الجمهورية بوضح خطة جديدة للحماية الاجتماعية والهدف منها رفع الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

من الجدير بالذكر أن معدل البحث عن موعد صرف معاشات شهر مارس في تزايد خلال الساعات الأخيرة نظرًا لأن المستفيدين من أصحاب المعاشات أملين بأن يتم صرف مستحقاتهم المالية قبل شهر رمضان المبارك ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم ومستلزماتهم طوال الشهر الكريم، ووفقًا لما تم التصريح به سيبدأ صرف المعاشات يوم 1 مارس 2024 على أن يتوجه أصحاب المعاشات إلى ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك لصرف المعاش.

هل ستصرف الزيادة قبل رمضان 2024؟

تداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي أنباء متعلقة بزيادة المعاشات قبل شهر رمصان 2024 أي في شهر مارس، وبدأ الجميع بالبحث عن صحة هذا الخبر، ولكن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لم تعلن أي خبر رسمي متعلق بوجود زيادة في المعاشات الشهر المقبل وبناءً على ذلك سوف يتم صرف المعاشات بدون أي زيادة.

علمًا بأن المادة رقم 35 من قانون التأمينات 148 لسنة 2019 ينص على أن زيادة المعاشات تكون في 30 يونيو من كل عام على أن يتم صرف الزيادة في أول شهر يوليو.