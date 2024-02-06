من قلب الطبيعة .. تابع أقوى البرامج الوثائقية على التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوجرافيك بجودة HD .. مشاهد مذهلة بانتظارك

قناة ناشيونال جيوجرافيك هي واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية التي تعنى بالمحتوى العلمي والثقافي، وقد تأسست هذه القناة عام 1888 كمجلة وتوسعت بعد ذلك لتصبح شبكة تلفزيونية عالمية، ويعكس محتواها التزامها بنقل المعرفة لمشاهديها واستكشاف العالم من خلال برامج متنوعة تشمل الطبيعة، والعلوم، والتاريخ، حيث تسعى القناة إلى نقل قصص ملهمة حول الثقافات والشعوب حول العالم وتسليط الضوء على التحديات البيئية والاجتماعية، ونظرًا لكبر وضخامة أعداد متابعيها ومحبي محتواها الثقافي سوف نكشف لكم خلال هذا المقال ترددها الجديد على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك على النايل سات

تتميز ناشيونال جيوجرافيك بجودة إنتاجها، حيث تقدم صوراً مذهلة وتصويراً فائق الجودة يأخذ المشاهدين في رحلة استكشافية فريدة من نوعها، وتتضمن برامجها “كوكب الأرض” الذي يركز على الطبيعة والحياة البرية، و “مغامرات في الفضاء” الذي يتناول رحلات الاستكشاف الفضائي، فضلاً عن برامجها الثقافية مثل “عوالم مفقودة” والتي تسلط الضوء على تراث وثقافات مختلفة مما يثري معرفة المشاهد ويمده بتجربة مثيرة للإطلاع على عوالم جديدة، ويمكن إيجاد قناة ناشيونال جيوجرافيك عبر النايل سات على التردد التالي:

التردد: 11411

معدل الترميز: 3000

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك على عرب سات

بفضل تنوع برامجها وتوجيهها لفهم العالم من خلال عدسة علمية، تعتبر ناشيونال جيوجرافيك واحدة من القنوات التلفزيونية التي تثري الثقافة وتوسع أفق المعرفة للمشاهدين حول العالم، ويتضح تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات فيما يلي: