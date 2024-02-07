نشر كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة، الكثير من الأشخاص الموجودين في دولة العراق يبحثون بصورة مستمرة منذ موعد الإعلان من قبل الرعاية الاجتماعية عن الوجبة السابعة عن كيفية التعرف على أسماء الأشخاص المشمولين بهذا الدعم المقدم من الحكومة العراقية لمساعدة الكثير من الأشخاص من محدودي الدخل لكي يتمكنوا من العيش بشكل طبيعي كغيرهم من المواطنين وسوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن الأشخاص المقبولين من خلال المقال.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة

‏تم الإعلان من قبل أحمد الأسدي وهو وزير العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق عن إطلاق الوجبة السابعة وهي واحدة من أشكال الدعم الخاصة بدولة العراق المقدمة لمجموعة من الأشخاص التي تنطبق عليهم الشروط من محدودي الدخل والكثير من الأشخاص يتساءلون عن كيفية الاستعلام عن الأسماء المقبولة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

‏في البداية لابد أن يتم الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مظلتي من هنا.

‏بعد ذلك يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالرعاية الاجتماعية في العراق.

‏بعد ذلك سوف تجد مجموعة من البيانات المطلوبة من خلال المنصة يتم إدخال البيانات الخاصة بك بشكل صحيح وبدقة كبيرة ويتم مراجعتها حتى لا يتم رفض الطلب الخاص بك.

‏من الضروري أن يتم إدخال المحافظة الخاصة بالشخص وبعد ذلك يتم الضغط على الأيقونة المخصصة للاستعلام.

‏بعد ذلك سوف ستظهر لك الأيقونة المخصصة لتحميل الكشوفات التي تحتوي على جميع أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية يتم تحميلها وبعد ذلك يمكن أن يتم الاطلاع على الاسم المراد التعرف عليه.

‏ما هي الشروط المطلوبة لكي يتم الحصول على الرعاية الاجتماعية

‏هناك مجموعة من الشروط الموضوعة من قبل الجهات المسؤولين عن الدعم ومن أهم هذه الشروط: