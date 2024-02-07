زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق 2024 والاستعلام عن الراتب بعد الزيادة إلكترونياً

زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق، مع دخول عام 2024 العام الجديد الذي نعيش فيه في الوقت الحالي تم الاجتماع من قبل مجلس الوزراء في دولة العراق لكي يتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة بنسبة 10% حتى يساعدهم الأمر على تحسين مستوى حياتهم في ظل ظروف ارتفاع الأسعار التي نعيش فيها وحتى يكون الحد الأدنى للأجور 45,000 دينار بينما يكون الحد الأدنى للمعاشات الخاصة بالمتقاعدين 30 الف دينار.

زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

‏تم التصريح من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بأنه سوف يتم إضافة زيادة بشكل سنوي على جميع العاملين في القطاعات الحكومية بالعراق وأيضاً العاملين في القطاع العسكري والمدني وستكون هذه الزيادة بشكل سنوي والغرض من هذه الزيادة هوتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين وأيضاً لإحداث تكافؤ مع زيادة الأسعار التي تحدث في الوقت الحالي وتم التأكيد على أن مقدار الزيادة وصل إلى 500,000 دينار وسوف يتم توزيعها من قبل الجهات المختصة.

كيف يتم الاستعلام عن رواتب الموظفين والمتقاعدين بعد الزيادة

‏لكي يتم الاستعلام عن قيمة المرتب الخاص بالموظفين و المتقاعدين بعد إضافة نسبة الزيادة يمكن ذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية:

‏في البداية لابد أن يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة المالية الخاصة بدولة العراق ويتم ذلك من هنا.

‏من القائمة الرئيسية سوف تقوم بالضغط على الايقونة الخاصة بالتقاعد.

‏سوف تظهر أمامك مجموعة من الفئات قم بتحديد الفئة التي تنتمي إليها وقم بإدخال الاسم الخاص بالشخص.

‏قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالمتابعة ثم قم بإرسال الطلب.

ما هي شروط الحصول على راتب التقاعد

‏هناك مجموعة من الشروط حتى يتمكن الأشخاص المتقاعدين من الحصول على الراتب الخاص بهم: