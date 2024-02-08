“مبروووووووووك” الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024، يتساءل عدد كبير من الطلاب في جميع المحافظات عن نتائج الثالث متوسط دور أول لهذا العام ومعرفة نتيجة الجهد الذي بذله الطلاب في فترة الامتحانات من حيث السهر والمذاكرة لساعات طويلة، ومن خلال هذه المقالة ستتناول كيفية الاستعلام عن النتائج.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

قدمت وزارة التعليم الخدمات إلكترونياً لتسهيل الأمر على الطلاب وأولياء الأمور، فيمكن معرفة نتائج الثالث متوسط دور أول من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا.

تسجيل الدخول إلى الموقع واختيار المحافظة التابعة للطالب.

تحديد الصف الدراسي الخاص بالطالب.

يجب كتابة اسم الطالب رباعي.

يتم إدخال رقم جلوس الطالب.

استكمال باقي البيانات والتأكد من صحتها.

النقر على أيقونة بحث.

ستظهر النتيجة بعد ثواني معدودة.

مواد الصف الثالث المتوسط 2024

يحتوي الصف الثالث المتوسط على عدد كبير من المواد الدراسية التي تتمثل في النقاط التالية:

القرآن الكريم.

مادة الرياضيات.

اللغة الإنجليزية.

الدراسات الإسلامية.

الحاسب الآلي.

التربية الرياضية البدنية.

مادة الرسم أو التربية الفنية.

الدراسات الاجتماعية.

مادة لغتي الخالدة.

المهارات الحياتية.

أهم تفاصيل المرحلة التعليمية المتوسطة بالعراقي

يمكن القول بأن هذه المرحلة بأنها أهم مراحل التعليم في العراق وذلك لأنها تشمل جميع المواد تعليمية وتربوية، ويبدأ عمر الطالب في هذه المرحلة من ١٢ عام حتى ١٥ عام، وتنقسم إلى صف أول وثاني وثالث متوسط.

ننهي حديثنا عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 مع ذكر أهم المواد الدراسية في هذه المرحلة وأدق التفاصيل.