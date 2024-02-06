“مبروووووووووووك” نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس (وزارة التربية والتعليم)

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس، يبحث الطلاب في المرحلة الإعدادية عن نتائج الشهادة من خلال رقم الجلوس فقط وهذا ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في مصر بالنسبة لجميع المحافظات، وتوضح النتيجة المجموع الكلي ودرجات المواد الدراسية، لذا سنتعرض كيفية معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال السطور القادمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس

يمكن معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية في كثير من المحافظات من خلال رقم الجلوس مثل محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية وبور سعيد ومطروح وكفر الشيخ والسويس والإسماعيلية والوادي الجديد وشمال سيناء، وذلك من خلال الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي ثم اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية واختيار المحافظة التابعة لك ثم إدخال رقم الجلوس واسم الطالب ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية بعد قيام المحافظ اللواء محمد الشريف باعتمادها، فكانت نسبة النجاح عالية وصلت إلى نسبة 83٪، كما أقر المحافظ بالعدد الحقيقي للطلاب الحاضرين وهو 103420 من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين وهو 104000 وهذا يعني أن عدد الحاصلين على نسبة 50٪ هم 86490 طالب.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية للمنوفية

يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الرابط الإلكتروني الرسمي موقع نتيجة نت.

اختيار شهادة المرحلة الإعدادية.

تحديد المحافظة المطلوبة وهي المنوفية.

كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

هكذا نكون قد اجبنا على السؤال المنتشر حول نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس في جميع المحافظات المصرية.