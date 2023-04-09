يبحث عشاق الدراما التاريخية التركية عن موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 51 الموسم الثاني والقنوات الناقلة، من المتوقع أن تُعرض حلقة جديدة من المسلسل هذا الأسبوع، يعد مسلسل ألب أرسلان من الأعمال التاريخية الرائعة التي تعكس حياة الشخصية البارزة المحترمة محمد ألب أرسلان، وهو يحظى بشعبية كبيرة بين الملايين من المشاهدين الموجودين في العالم الإسلامي والعربي.

مسلسل ألب أرسلان الموسم الثاني

تتركز قصة الموسم الثاني من مسلسل ألب أرسلان على الصراع الشديد بين مستقبلين لإمارة السلاجقة للفوز بالحكم، فهناك ثلاث شخصيات تتنافس على سدة حكم المملكة العظمى لاحتواءها تحت احتضار دولة السلاجقة، بدأ هذا الصراع عند وفاة السلطان طغرل بك، حيث تولى السيد سليمان إمارة البلاد، لكنه تراجع عن قراره وعيَّن ألب أرسلان خلفًا له قبيل وفاته. وقام سليمان بإخفاء هذا الأمر عن جميع المشاركين بالمؤامرة، باستخدام مساعده الوزير أحمد الملك.

انطلق السيد قطلمش باتجاه عاصمة الدولة السلجوقية، ري، لمحاولة الوصول إلى العرش. ومع ذلك، عرقله ألب أرسلان باستخدام خطة محكمة لإيقافه مؤقتًا. وبالرغم من ذلك، حاول قطلمش مرة أخرى وتم القبض عليه من قِبَلِ الوزير، بعد ذلك، فارق الأستاذ قطلمش هذا الموقف وركض بعيدًا عنه، إلا أنه عاد مرة أخرى للتمرد على السلطان سليمان.

تحاول ألب أرسلان مواجهة البيزنطيين الذين تحالفوا مع سليمان، وبعد ذلك استطاع استعادة فاسبوراغان وسجن سليمان داخله. ثم قام القائد البيزنطي ليون بإنقاذ سليمان، عمل سليمان على منحهم مدينة من مدن الدولة السلجوقية، وعندما عرف ألب أرسلان بذلك تحالف مع السيد قطلمش وتمكن من إيقاف فئة من البيزنطيين وتغلّب عليهم.

تلاشى التحالف بين السيد قطلمش وألب أرسلان بعد فترة قصيرة، حيث عاد الأميران لقطيعة الصلة مرة أخرى، وكلاهما يسعى جاهداً لإجبار الآخر على إتباع مؤيديه، وقد ثبت عناد كلاهما في هذه المسألة. في النهاية، تحالفت جيوش كل منهم ضد الآخر في معارك شديدة من أجل الفوز بمنصب الملك.

موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 51 الموسم الثاني والقنوات الناقلة

يتم بُثُّ مجموعة حلقات المسلسل التركيّ “ألب أرسلان” الجزء الثاني على قناة التلفاز “TRT” كل يوم إثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مدينة مكَّة المُكرَّمَة.

تتحمل المواقع العربية مسؤولية ترجمة حلقات المسلسل الجديدة في نفس اليوم، وذلك بعد عرضه على القناة التركية. يُعَدُّ موقع “النور” من أبرز تلك المواقع حيث يتم ترجمة مسلسل المؤسِّس عثمان والمسلسلات التاريخية علي منصتها، تعمل منصة هلال على ترجمة مسلسلي ألب أرسلان وخير الدين بربروس.

تردد قناة TRT التركية لمشاهدة مسلسل ألب أرسلان