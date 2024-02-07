كيفية الحصول على نتائج السادس الإعدادي في العراق 2024 عبر بوابة نتائجنا

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق، تم الانتهاء من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ فترة زمنية قصيرة، ولكن الكثير من الطلاب يتساءلون عن موعد عرض النتيجة حتى يتمكنوا من تحديد قدراتهم وأيضاً يتعرفوا على إمكانيتهم وذلك لأنها من المراحل الدراسية الهامة في تحديد مستقبل الطلاب ونظراً لأن حالة القلق والتوتر أصبحت كثيرة بين أولياء الأمور أصبحوا يتساءلون عن خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي للعام الحالي وسوف نتعرف على ذلك في المقال.

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق

‏لكي يتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي في دولة العراق بمجرد إعلانها لابد أن يتم اتباع الخطوات البسيطة التالية:

‏في البداية لكي يتم الاستعلام عن النتيجة لابد أن يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية وذلك من هنا .

‏في مقدمة الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع سوف ترى الاستعلام عن النتائج يتم الضغط على هذه الأيقونة.

‏سوف يطلب الموقع مجموعة من البيانات الخاصة بالطالب مثل اسم الطالب والمحافظة الخاصة به وأيضاً رقم الجلوس الخاص بالامتحانات يجب إدخال جميع البيانات بشكل صحيح.

‏بعد الضغط على كلمة الاستعلام سوف يتم التحميل وبمجرد ظهور النتيجة سوف يتم ظهور جميع الدرجات الخاصة بالطالب أمامك بشكل فوري وسريع.

‏الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي من خلال موقع نتائجنا

‏موقع نتائجنا هو واحد من المواقع التعليمية المتخصصة في عرض نتائج جميع المراحل الدراسية في العراق، ويمكن بسهولة أن يتم الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي من خلال الخطوات التالية: