سددها الآن.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الارضي شهر فبراير 2024 وطرق سدادها

الاستعلام عن فاتورة الارضي، يرغب الكثير من المواطنين في معرفة طريقة الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي عبر الإنترنت لتسهيل الأمر وتوفيرا للوقت والجهد، فهناك طرق أخرى يمكن من خلالها معرفة فاتورة الخط الأرضي وهي تعتبر تقليدية، ومن خلال هذه المقالة ستتناول جميع التفاصيل الهامة والمرتبطة بفاتورة الأرضي.

الاستعلام عن فاتورة الارضي

أصبح من الممكن الاستعلام عن فاتورة الأرضي إلكترونياً دون الذهاب إلى شركة الاتصالات وذاك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الاتصالات من هنا

قم بكتابة كود المحافظة التابعة لك.

إدخال رقم الخط الأرضي.

سوف تظهر الفاتورة المستحقة الدفع.

طرق سداد فاتورة الأرضي

يمكن اتباع أكثر من طريقة لتسديد فاتورة الخط الأرضي وهذه الطرق تتمثل في الآتي:

الذهاب إلى اقرب فرع لشركة اتصالات وسداد الفاتورة نقدية.

سداد فاتورة الأرضي في أحد فروع شركة فوري.

السداد الإلكتروني بواسطة فيزا كارد من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

كيفية سداد فاتورة الأرضي إلكترونياً

يجب إتباع بعض الخطوات لدفع فاتورة الخط الأرضي إلكترونياً وهذه الخطوات هي:

الضغط على الرابط الرسمي لموقع شركة اتصالات من هنا.

قم بالاستعلام عن قيمة الفاتورة.

اختر دفع فاتورة الأرضي.

قم بكتابة كود المحافظة التابعة لك.

إدخال رقم الخط الأرضي المطلوب سداده فاتورته.

النقر على أيقونة السداد الإلكتروني.

الضغط على زر الدفع.

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

اختر الطريقة المراد دفع الفاتورة من خلالها.

قم بالنقر على أيقونة سدد.

نصل إلى ختام مقالنا بالتحدث عن موضوع الاستعلام عن فاتورة الارضي وطرق الدفع المتوفرة وخطوات دفع الفاتورة إلكترونياً.