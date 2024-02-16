أسعار الخشب اليوم في مصر 2024 أسعار الخشب ومتر الخشب اليوم وافضل الأنواع

سعر الخشب في الاسواق، يختلف سعر الخشب في الأسواق بناءاً على نوعه مستوى الجودة والمكان الذي قام بتصنيعه، حيث يوجد العديد من أنواع الخشب لكل نوع مميزات وعيوب وسعر معين، كما أن سعر الخشب على وجه العموم غير ثابت فمن الممكن أن يرتفع اليوم وينخفض غداً، لذا سنتعرف على سعر الخشب الحالي في الأسواق وانواعه بالتفصيل من خلال السطور القادمة.

سعر الخشب في الاسواق

يبلغ سعر المتر من الخشب الروسي من 9000 إلى 10100 جنيه، بينما للخشب البياض فيتراوح سعر المتر فيه مبين 8000 إلى 8750 جنيه، ويصل سعر متر المربع من الخشب الآرو الأمريكي ما بين 30000 إلى 31550 جنيه مصري، وسعر متر الخشب الماهوجني المستورد يتراوح بين 24000 إلى 24500 جنيه.

أنواع الخشب في مصر

يوجد أنواع كثيرة من الأخشاب يختلف كل نوع عن الآخر حسب جودة التصنيع ومن أهم هذه الأنواع ما تتضمنه النقاط التالية:

خشب روسي.

خشب البلوط.

خشب عزيزي.

خشب الزان.

خشب المسكي.

خشب الكونتر.

خشب الماهونجي.

خشب الأبيض.

أسعار أشهر أنواع الخشب

قيمة متر الخشب التيك يبلغ 23,500 جنيه.

يبلغ متر الخشب الروسي يبلغ 5,000 جنيه.

جاء سعر المتر لخشب البلوط يبلغ 25,500 جنيه.

قيمة متر الخشب الموسكي يبلغ 6,000 جنيه.

يبدأ متر الخشب العزيزي يبلغ 12,500 جنيه.

نوع الخشب الأرو الأمريكي يبلغ 28,500 جنيه.

ونوع متر الخشب البياض رقم ”1“ يبلغ 4,500 جنيه.

متر الخشب السويدى رقم ”1“ يبلغ 5,500 جنيه.

سعر الخشب الماهوجني المستورد بقيمة 21,500 جنيه.

قيمة متر الخشب الكونتر الذي يستخدم في الأثاث 600 جنيه.

قيمة الخشب الزان بمقياس من 100 الى 170 سم 8,500 جنيه.

قيمة متر الخشب التيك يبلغ 23,500 جنيه. يبلغ متر الخشب الروسي يبلغ 5,000 جنيه. جاء سعر المتر لخشب البلوط يبلغ 25,500 جنيه. قيمة متر الخشب الموسكي يبلغ 6,000 جنيه. يبدأ متر الخشب العزيزي يبلغ 12,500 جنيه. نوع الخشب الأرو الأمريكي يبلغ 28,500 جنيه. ونوع متر الخشب البياض رقم “1” يبلغ 4,500 جنيه. متر الخشب السويدى رقم “1” يبلغ 5,500 جنيه. سعر الخشب الماهوجني المستورد بقيمة 21,500 جنيه. قيمة متر الخشب الكونتر الذي يستخدم في الأثاث 600 جنيه. قيمة الخشب الزان بمقياس من 100 الى 170 سم 8,500 جنيه

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في الختام نتمنى أن نكون قدمنا شرح واضح ومفصل عن سعر الخشب في الاسواق وأنواعه واسعارها.