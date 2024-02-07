إطلاق تمويل الرواتب التقاعدية العراقية لشهر شباط 2024+خطوات الحصول على الراتب التقاعدي

تمويل الرواتب التقاعدية العراقية، العديد من المواطنين العراقيين يقومون بالبحث عن أجدد الأخبار التي تخص وزارة المالية العراقية، حيث أن وزارة المالية قد قامت بالتصريح عن أجدد الاخبار التي تخص تمويل الرواتب التقاعدية، فلهذا يتم التساؤل بشكل كبير عن هذا الخبر وعن كيفية حدوث هذا التمويل الخاص بالمعاشات في العراق، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن تمويل الرواتب التقاعدية في العراق.

تمويل الرواتب التقاعدية العراقية

قامت الوزارة المالية الخاصة بدولة العراق بالإعلان عن بعض الأخبار التي قد تؤثر بشكل كبير في نفوس الكثير من المواطنين خاصةً المواطنين المتقاعدين عن العمل والذين قد وصلوا لسن المعاش، حيث أن تلك الوزارة قد أعلنت عن تمويل الرواتب التقاعدية العراقية، وهذا الأمر سيكون فيما يخص الشهر الحالي، فقد تم تنفيذ جميع الإجراءات وتحقيقها لتوفير هذه الرواتب لجميع المتقاعدين في الأوقات المحددة، وهذا الأمر يشمل أيضًا المتقاعدين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، بالإضافة إلى أنه تم التعاون بين وزارة المالية وأيضًا الهيئة الخاصة بالتقاعد الوطنية لتنفيذ هذه القرارات.

الحصول على رواتب التقاعدية العراقية

قد قامت وزارة المالية من خلال تصريحها بتوضيح جميع الإجراءات التي يجب تنفيذها للحصول على رواتب التقاعدية العراقية، حيث أنها أيضًا قد قامت بالإعلان عن إمكانية الحصول على تلك الرواتب من خلال مصرفي الرافدين وأيضًا الرشيد، وهذا من خلال البطاقة التابعة للدفع الإلكتروني، كما أنه من الممكن أن يصل للشخص المتقاعد رسالة بها الفرع المخصص للمصرف الذي يكون تابع له، فيقوم المواطن بالذهاب إلى هذا المصرف والحصول على رواتب التقاعدية العراقية من هناك من خلال منافذ الصرف الآلي.