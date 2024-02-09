من هم الفئات المستهدفة بصرف العلاوات الخمسة 2024+أصحاب معاشات يستحقون العلاوات الخمس

الفئات المستهدفة بصرف العلاوات الخمسة، يتساءل العديد من المواطنين عن العلاوات الخمسة وعن جميع الأخبار الخاصة بها، حيث أن العلاوات الخمسة هي أحد أنواع التأمينات الاجتماعية التي يتم تقديمها لفئة من المواطنين، فلهذا يتم التساؤل عن ما هي الفئات التي تكون مستهدفة والتي تكون مستحقة بصرف العلاوات الخمسة، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن الفئات التي تكون مُستحقة لأخذ العلاوات الخمسة.

الفئات المستهدفة بصرف العلاوات الخمسة

العلاوات الخمسة من أهم البرامج الخاصة بالتأمينات الاجتماعية التي تقوم الحكومة بتقديمها للكثير من المواطنين، ولكن هناك بعض الفئات الخاصة التي تكون العلاوات الخمسة مُستحقة لهم، فالفئات المستهدفة بصرف العلاوات الخمسة هي:

أولًا: تكون أول الفئات المستهدفة بصرف العلاوات الخمسة هم المواطنين الذين لا يحصلون على معاش أقل من 2000 جنيه، حيث يكون هؤلاء المواطنين هم الأحق بصرف العلاوة بشكل كامل.

ثانيًا: ثاني فئة هم المواطنون الذين لا يحصلون على معاش أقل من 2000 جنيه ولا أكثر من 3000 جنيه، حيث يحصل هؤلاء المواطنين على نسبة 21% من العلاوة.

ثالثًا: ثالث الفئات المستهدفة بصرف العلاوات الخمسة هم المواطنين الذين لا يحصلون على معاش أكثر من مبلغ 3000 جنيه، حيث يحصل هؤلاء المواطنين على العلاوة كاملة.

المستحقون للعلاوات الخمس

هناك العديد من الفئات التي تستحق أن تأخذ العلاوات الخمسة، فمن ضمن تلك الفئات: