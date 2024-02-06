هو ده سعر الدولار الرسمي في البنوك المصرية بعد القرارات الحاسمة للحكومة المصرية

سعر الدولار الرسمي، جميع المواطنين في تلك الفترة يتساءلون بشكل كبير عن الدولار وإلى ماذا قد وصل، كما أنهم يقومون بمتابعة جميع الأخبار الخاصة به والتغيرات الحادثة في الفترة السابقة، حيث أن الدولار يرتبط بشكل كبير بالاقتصاد الخاص بالدولة، كما أنه يقوم بالتأثير على الكثير من الأسعار الخاصة بالسلع، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على سعر الدولار الرسمي اليوم.

سعر الدولار الرسمي

تحدث الكثير من التغييرات الأخيرة فيما يخص سعر الدولار الرسمي في مصر بالنسبة للجنيه، حيث أنه هذه التغييرات قامت بالتسبب في الكثير من أنواع القلق المختلفة لدى المواطنين، حيث أن سعر الدولار يقوم بالتأثير على أسعار العديد من السلع خاصةً السلع التي يتم استيرادها من الخارج، كما أنه في حالة زيادة سعر الدولار فإن قيمة العملة المصرية وهي الجنيه تقل بشكل كبير، ومن الممكن أن تحدث ضرر كبير جدا لاقتصاد البلاد، فلهذا يتم التساؤل عن أجدد الأخبار ومتابعة كل جديد يحدث في سعر الدولار.

أما السعر الرسمي للدولار الأمريكي فقد تم تثبيته عن سعر 30.90 جنيه مصري فقط.

أجدد أخبار السوق السوداء

هناك الكثير من المواطنين الذين يهتمون لأخبار السوق السوداء، فتكون الأخبار الجديد كالآتي: