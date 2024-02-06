“استقبل” تردد قناة الفجر الجزائريه الناقلة لمسلسل قيامة عثمان بجودة HD

تعد قناة “الفجر الجزائرية” من أبرز القنوات العربية التي تهتم بعرض المسلسلات التركية المدبلجة، حيث نجحت خلال سنوات قليلة في جذب جمهور عريض من مختلف أنحاء العالم العربي وتتميز القناة ببثها للمسلسلات التركية بجودة عالية، مع حرصها على عرضها بشكل حصري، مما يجعلها وجهة مثالية لمحبي هذه النوعية من الدراما ويعد مسلسل “المؤسس عثمان” من أكثر المسلسلات التركية نجاحاً في العالم العربي، حيث حقق أرقاماً قياسية في نسبة المشاهدة ويروي المسلسل قصة المؤسس عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، وما واجهه من تحديات وصعوبات في سبيل تأسيس دولة قوية.

قناة الفجر الجزائريه

تواصل قناة “الفجر الجزائرية” سعيها الحثيث لتقديم محتوى متميز بجودة عالية، مما جعلها وجهة مفضلة للملايين من المشاهدين من مختلف الأعمار وفد حرصت “الفجر الجزائرية” على عرض حلقات الجزء الخامس من مسلسل “قيامة عثمان” بجودة عالية، مما أتاح للمشاهدين الاستمتاع بتفاصيل المسلسل الملحمية كما أعلنت القناة عن موعد عرض الحلقات الجديدة، حيث سيتم عرض حلقة واحدة كل أسبوع، وتقدم “الفجر الجزائرية” ايضا باقة متنوعة من البرامج التي تلبي احتياجات جميع الأذواق، من المسلسلات والبرامج الترفيهية إلى البرامج الإخبارية والثقافية. وتُعدّ جودة الصورة والصوت من أهم العوامل التي جعلت القناة وجهة مفضلة للملايين من المشاهدين.

تردد قناة الفجر الجزائريه على القمر الصناعي النايل سات

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: افقيH.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات