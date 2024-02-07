فوائد شهادة إدخار بفائدة 25% من بنك مصر والبنك الأهلي المصري+الشهادة الموجودة حاليا في البنوك

شهادة إدخار بفائدة 25% كانت قد أصدرتها مجموعة من البنوك المصرية مثل البنك الأهلي المصري وكذلك بنك مصر وبنك القاهرة مع بداية شهر يناير 2023 وهو ما فرض المزيد من الالتزامات تجاه المودعين بما يزيد عن 500 مليار جنيه وفوائد مستحقة، وبفضل شهادات الادخار التي طرحتها البنوك المصرية تمكنت البنوك من جمع مدخرات بقيمة 460 مليار جنيه مقابل الاكتتاب في تلك الشهادات بعائد 22.5% بفائدة شهرية وكذلك شهادات 25% فائدة سنوية، وفيما يلي سوف نذكر لكم المزيد من المعلومات حول شهادة 25%.

شهادة إدخار بفائدة 25%

خلال يوم 4 يناير 2023 قام البنك الأهلي المصري وكذلك بنك مصر بإصدار شهادات بعاد سنوي 25% لمده عام، كما أصدرت البنوك أيضًا شهادات بعائد شهري بنسبة 22.5% واستمر طرحها حتى 31 يناير 2023، وكانت شهادة إدخار بفائدة 25% هي الشهادات ذات العائد الأعلى التي أصدرها البنك الأهلي وبنك مصر، ولكن حتى الوقت الحالي لم تقم أي من البنوك المصرية بإصدار شهادة إدخار بقيمة 25% ولكن توقع الكثير من خبراء الاقتصاد أن البنوك المصرية سوف تصدر هذه الشهادات خلال الفترة المقبلة وخاصة مع زيادة التضخم وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

الشهادات الادخارية بالبنوك المصرية 2024

في الوقت الحالي قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإصدار شهادات بفائدة 19% سنوي والعائد الخاص بها تصرف بشكل شهري وذلك لمدة ثلاثة سنوات، أما الشهادة الثانية التي تم طرحها في بنك مصر والبنك الأهلي هي شهادة متغيرة لمدة أيضًا ثلاث سنوات وهي كالآتي: