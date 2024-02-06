“الله ينور يا حكومة والله” انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر اليوم بعد الإجراءات الحازمة من الحكومة..فرصة ياعريس اشتري شبكتك

سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 بمحلات الصاغة بالمصنعية سأل عنه الكثيرين، حيث شهد عيار 21 في مصر خسارة فقد تراجع السعر ليحقق المعدن الأصفر انخفاض بشكل مفاجئ في سعر الجرام بكافة الأعيرة، كما انخفضت أيضًا سعر الب عالميًا بصورة مفاجئة فقد وصل متوسط السعر إلى حوالي 100 جنيه للجرام الواحد، وفيما يلي سوف نتعرف على التفاصيل.

سعر الذهب اليوم في مصر

واصل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 في مصر خسارته اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، حيث كشف رزق أحد خبراء المشغولات الذهبية أن سعر الذهب اليوم حققت تراجع بشكل ملحوظ وذلك بسبب عدة أمور من بينها تراجع قوة الجنيه مقابل سعر الدولار بالإضافة إلى انخفاض سعر أونصة الذهب اليوم وعودة التداول بالبورصة وذلك بحوالي 6 دولارات للأونصة وقد جاء ذلك بعد ارتفاعات كبيرة حققها الذهب طوال الأشهر الماضية، كما أضاف في تصريحاته أن الفترة الحالية تعد مناسبة جدًا أمام المواطنين الراغبين في شراء الذهب وتوقع أن سوق الذهب سوف يشهد استقرار كبير خاصة في ظل انضباط الدولار ومعدل العرض والطلب لشراء على الذهب.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية ليسجل 3400 جنيه أي تراجع بحوالي 180 جنيه للجرام مرة واحدة، كما أضاف سعر الجرام قيمة المصنعية والتي تصل إلى 100 جنيه وحتى 150 جنيه، أما سعر جرام الذهب عيار 24 وهو الأعلى سعرًا سجل هبوط أيضًا ليحقق اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 3886 جنيه وانخفض جرام الذهب عيار 24 بقيمة 206 جنيه، أما جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم هبوطًا كبيرًا أيضًا ليسجل 2914 جنيه، وسجل سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء 27200 جنيه.