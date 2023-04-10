رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية الرسمية التي تقدّمها الحكومة لدعم الفئات المحتاجة، يتم تمييز المشمولين بالرعاية الاجتماعية وفقًا للقواعد والمتطلبات التي تنص عليها القوانين، حيث يلكم الأفضلية الرعاية الاجتماعية للأرملة أو المطلقة التي لديها أبناء. فإذا كان لديك الحق في الحصول على الرعاية، يمكنك الاطلاع على قوائم المشمولين في الرعاية الاجتماعية وفقًا للوجبة التاسعة لعام 2023 بسهولة، باتباع بعض الخطوات البسيطة عبر الإنترنت. وتأمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أن تكون هذه الرعاية بمثابة دعم للأسر المحتاجة والمتضررة في العراق بشكلٍ خاص، ولتحسين معيشتهم والتخفيف من معاناتهم.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

وافقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أسماء المتكفلين بالوجبة التاسعة. إذا كنت تريد البحث عن أسماء المستحقين، يجب عليك اتباع إرشادات محددة، يمكن لك زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة وفحص القائمة الخاصة بالأشخاص المُقبولين بمجرد إدخال بعض المعلومات الشخصية المتطلبة كذلك، يُمكن التواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة من أجل تسهِيل استفسارات حول أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

منصة مظلتي

يتوجب الدخول إلى المدخل الرقمي المخصص للوزارة من هذا الموقع.

قم بوضع الاسم المستخدم وكلمة المرور في حقولها.

سوف يتم إرسال رمز تحقق على هاتفك النقال وستحتاج إلى كتابة الرمز بعد استلامه في المربع المخصص لهذا الغرض.

قم بالضغط على خانة الرعاية الاجتماعية.

ستجد خانة معلوماتية تحمل أسماء المقبولين في الوجبة التاسعة، قم بالنقر عليها لتظهر لك كامل الأسماء.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية العراقية

يجب أن تتوفر بعض الشروط في الأفراد حتى يمكن قبولهم في رعاية اجتماعية تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ ويشمل التفصيل على هذه المتطلبات

يجب أن يكون المتقدم الذي يرغب في التقدم للوظيفة من العراق ولديه أبوان عراقيان.

يريد الشخص التسجيل في خدمات الدعم والرعاية الاجتماعية بأن يكون عدد أفراد عائلته 4 فردين فأكثر.

يجب أن تتراوح أعمار المتقدمين من الرجال بين ١٨ و60 عاما، وأعمار المتقدمات من النساء بين ١٥ و55 عاما.

تعنى الرعاية الاجتماعية بالأفراد الذين يواجهون صعوبات مادية أو اجتماعية، مثل المطلقات والأرامل والأيتام وذوي الحاجات الخاصة والمسنين والمرضى.

لا يمتلك تأمينات أو معاش حكومي.

وأخيراً أن لا يمتلك أملاك مسجلة باسمه.

في ختام مقالنا قدمنا لكم رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين الوجبة التاسعة في العراق 2023 وشروط القبول عبر منصة مظلتي، يجب أن نذكر أن هذا الوجبة تأتي كجزء من برامج اجتماعية حكومية رسمية، التي تقدّم من قِبل الحكومة العراقية للفئات ذوي الحاجة الماسّة، وتشمل مساعدات نقدية وغذائية وغيرها من المنتجات، تمت اختيار المرسلين لهذه الوجبة بناءً على معايير محددة تركز على الفئات الأكثر فقرًا والأشخاص المحتاجين، ونطمح أن تُساعِد هذه الوجبة في تحسين ظروف حياتهم وتخفيف أعباء المشاكل الاجتماعية التي يواجهونها.