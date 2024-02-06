” العملاق الجديد المنافس الشرس لآيفون ” .. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A34 .. دقه كاميرات وحاجات لاول مرة هتعرفها

يمكنك معرفة مواصفات هاتف Samsung Galaxy A34، أعلنت شركة Samsung عن إطلاق هاتفها الجديد Galaxy A34 في وقتٍ سابق، وتم الإعلان عن أهم مميزات الهاتف سواءً في الشاشة أو دقة الكاميرا أو حجم الذاكرة وغيرها من المميزات، بالإضافة إلى تحديد السعر الرسمي الخاص بالهاتف والذي يختلف من دولة إلى أخرى على حسب اختلاف سعر صرف العملة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A34

فيما يلي أبرز المواصفات الموجودة في هاتف Samsung Galaxy A34 بإصداره الحديث.

المعالج: ثماني النواة Dimensity 1080 تكنولوجيا 6 نانو. التخزين/ الرام: 128/256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام. الكاميرا الخلفية: خلفية ثلاثية 48+8+5 م.ب. الكاميرا الأمامية: 13 م.ب. الشاشة: 6.6 بوصة بدقة FHD ويوجد بها نوتش صغير. نظام التشغيل: اندرويد 13.

مميزات هاتف Samsung Galaxy A34

كما أوضحت شركة سامسونج عددًا من الخصائص والمميزات في هاتفها الحديث Samsung Galaxy A34 والتي يمكن التعرف عليها من خلال الجدول التالي:

البطارية: 5000 مللي أمبير شرائح الاتصال: يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim. أبعاد الهاتف: 161.3×78.1×8.2 ملم مع وزن 199 جرام. خامة الهاتف: البلاستيك. مقاومة الهاتف: مقاوم للماء والغبار حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة، بشهادة الـ IP67. سعة الذاكرة الصلبة: 128 أو 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت. دعم المساحة التخزينية: تركيب كارت ميموري بدلًا من الشريحة الثانية. دقة الكاميرا الأمامية: 13 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2. دقة الكاميرا الخلفية الثلاثية: الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل فتحة عدسة F/1.8 مع مثبت بصري OIS.

الثانية دقة 8 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2.

الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.4.

سعر هاتف Samsung Galaxy A34

بلغ سعر هاتف Samsung Galaxy A34 وقت الإطلاق عنه لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام إلى 13500 جنيه، أما سعر النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام إلى 14500 جنيه للنسخ المصنعة في مصر، وكل يوم يزيد السعر ويقل حسب حجم التضخم وسعر الدولار في مصر.