“فيها سم قاتل”.. تحذير وزارة الصحة من نوع اسماك قاتلة منتشرة في الأسواق.. تسبب الوفاة!

السمك من أكثر الأكلات التى ينصح بتناولها الكثير من الأطباء لما لها من قيمة غذائية عاليه للجسم فهيا تحتوى على اوميجا 3، والكثير من المعادن والفيتامينات، ولكن هناك أنواع من الأسماك المنتشرة فى الأسواق حذرت منها وزارة الصحة والسكان المواطنين، وذلك لأنها سامة وتسبب الوفاة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لحضراتكم هذه الأنواع حتى تكون على علم بها وتبتعد عن شرائها.

وزارة الصحة تحذر من شراء وتناول نوع اسماك سامة

تحدد وزارة الصحة أنواع معينة من الأسماك التى نبتعد عن شرائها لانها سامة، مؤكدة أن هذا النوع من الأسماك يسمى باسم سمكة القٌراض أو النفيخة أو سمكة الأرنب، أطلق عليها سمكة الأرنب لأن أسنانها تشبه أسنان الأرنب وتحتوى على غدد عالية السمية، وتتميز بأن جلدها لونه رمادى وتعرف بأنها السمكة الأشد فتكا في العالم، وتؤكد وزارة الصحة أنه لا يمكن تناول هذه السمكة نهائيا، وفى حال إذا وجدت احد البائعين فى الأسواق يقومون ببيعها لابد من الابلاغ عنهم فوراً.

خطورة تناول سمكة القُراض من أنواع اسماك سامة

وضحت واكدت وزارة الصحة أن الشخص الذي يتناول هذا النوع من السمك يموت خلال 6 إلى 8 ساعات وذلك بسبب السم القاتل الموجود بالسمكه، وأعراض تسمم هذا النوع من السمك جاءت كالتالى: