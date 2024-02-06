Now كشوفاتpdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 الدفعة السابعة عموم المحافظات وموعد الصرف

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024، العديد من المواطنين في العراق يبحثون ليلاً ونهار عن الدفعة السابعة و ينتظرون اعلان صرفها بفارغ من الصبر، رغم أن مدة انتظار الدعم طالت كثيراً فوق المعتاد وهذا ليس أمر طبيعي لكن مازال المتقدمين يهتمون بالبحث على مواقع التواصل وجوجل للوصول إلى أخبار مؤكدة من مصادر موثوق منها.

يعتبر دعم الرعاية التي تقدمها وزارة العمل جزء هام في حياة الألف من الأسر المتعففة لأنهم ضمن فئات الاستحقاق الأولى التي لا تملك أي وسيلة دعم أخرى، ودائماً يمرون بظروف صعبة، مما تدهورت حالتهم المعيشية الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ بسبب الحالة الاقتصادية التي نتج عنها ارتفاع كبير في أسعار جميع السلع، واليوم نوضح لكم بعض الأمور الهامة حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024

حتى اليوم وهذه اللحظة لا يوجد أي تصريحات جديدة عن بدء رفع كشوفات المشمولين لكن قريباً يتم إعلان الموعد ويتم رفع النتائج عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة عن طريق الخطوات التالية:.

التوجة بتسجيل الدخول عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ثم إضافة رمز الدخول والنقر يقدم. اختيار خدمات هيئة الحماية الاجتماعية. اختر الدفعة السابعة. اسم المحافظة وبيانات المتقدم. والنقر على كلمة بحث.

شروط الاستحقاق من الدفعة السابعة للرجال والنساء

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و هيئة الحماية الاجتماعية عدة ضوابط أساسية لمن يرغب في التسجيل على وسائل الدعم والاستفادة منها لظهور اسمائهم ضمن المشمولين وتأتي على النحو التالي:.