نتائج 3 اعدادى برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024 الترم الاول

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024، هناك محافظات كثيرة قامت بالإعلان عن النتائج الأيام الماضية ومازال الطلاب في محافظة الشرقية يترقبون موعد صدور النتيجة رسمياً، حيث يعيش الطلاب أصعب فترة وهي انتظار النتيجة وبداخلهم توتر وقلق شديد لأنها مرحلة هامة وأساسية بالنسبة لهم، حيث كشفت عدة مصادر من مديرية التربية والتعليم بالشرقية أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات مازالت تحت إشراف لجان الكنترول وعلى وشك الانتهاء ولن يتأخر موعد ظهور النتائج أكثر من ذلك، وهذا قد يدجل على اقتراب موعد اعتمادها واعلانها رسمياً كثافة كبيرة في عدد الطلاب بالشرقية، وتسجيل حضور كبير للامتحانات من الاعدادية المهنية والعام والمنازل، خلال الفقرات التالية من المقال ننشر لكم تفاصيل حول موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

بين لهفة وقلق لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول، مضى أكثر من عشرة أيام على انتهاء الامتحانات، حيث بدأت الامتحانات غفي الفترة الأربعاء 17 من يناير 2024 وحتى الأربعاء الموافق 24 من يناير، وطوال مدة الامتحانات وهناك تفقد من مديرية التربية والتعليم ومحافظ الشرقية، وهذا يأتي ضمن توجيهات السيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لعدم حدوث أي تلاعب أو غش داخل اللجان، مما كشفت محافظة الشرقية أن الطلاب ملتزمين بكافة القواعد والتعليمات، وهذا جعل فترة الامتحانات تكون ميسرة دون مشاكل، حيث بدأت عمليات التصحيح للامتحانات بشكل فوري وجاري الانتهاء من رصد الدرجات ومن المتوقع أن تظهر النتيجة اليوم الثلاثاء 6 من فبراير أم غداً الاربعاء 7 من فبراير ولن تتأخر أكثر.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية الترم الاول

تظهر النتيجة على موقع الاستعلام الالكتروني فور اعتمادها رسميا تجدونها بكل سهولة من خلال اتباع ما يلي:.