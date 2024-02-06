وصل 3500.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في محلات الصاغة وما المفاجأة المنتظرة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، يعيش الكثير من الناس في حيرة شديدة بسبب حالة عدم الاستقرار في أسعار الذهب وأسعار العملات المختلفة، خلال الفترة الماضية ارتفعت أسعار الذهب ووصل إلى أعلى سعر يسجله في تاريخه وقد وصل سعر الجرام نحو 5000 جنيه وهذا أثار جدلاً وضجة كبير مما أغضب الكثير من الناس، شراء الذهب أصبح صعبا للغاية بسبب ارتفاع قيمته الآونة الأخيرة ولن يتراجع سعر الذهب لعيار 21 عن 3000 جنيه التي وصل إليها مع نهاية 2023

ومنذ عدة أيام كانت الأسعار متغيرة على مدار الساعة ولذلك حرص تجار الذهب من عدم الإعلان عن الأسعار لحين استقرارها والوصول إلى الحل المناسب، وبالفعل تراجعت الأسعار بشكل كبير وملحوظ وقد خسر سعر الجرام في يومين فقط فوق 600 جنيه، ترقبوا معنا السطور التالية من المقال لمعرفة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024

سعر الذهب عيار 24 يسجل اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 نحو 4000 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 3500 جنيه.

كما وصل سعر الذهب عيار 18 نحو 3000 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2334 جنيه.

ويسجل اليوم الجنية الذهب في محلات الصاغة نحو 28000 الف جنيه.

توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة

مازال الذهب يواصل التراجع بشكل كبير وملحوظ بعد تسجيل أعلى سعر، لذلك يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة الأسعار أول بأول من أجل التعرف على الوقت المناسب للشراء، ولا أحد يعلم ما السعر الذي يستقر عنده هل يتراجع أكثر أم يثبت عند قيمة معينة لفترة طويلة، عدم استقرار الأسعار كان ليس في أسعار الذهب بل كان في العملات الأجنبية وتحديداً الدولار الذي وصل سعره في السوق السوداء أكثر من 120 جنيه

لكن مع تراجع أسعار الدولار بدأ أسعار الذهب تتراجع أيضاً ويصل سعر جرام الذهب عيار 24 4000 جنيه بعد أن سجل الفترة الأخيرة نحو 5000 جنيه في محلات الصاغة ويعتبر الذهب بورصة عالمي لا أحد يعلم ما الذي يحدث في كل سعة لكن يأمل الجميع أن تتحسن الأسعار الفترة القادم دون أي مفاجآت.