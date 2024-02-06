“الموارد البشرية” في المملكة توضح أهم الشروط المطلوبة للاستحقاق في الضمان الاجتماعي 1445 وكيفية التقديم

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم الضروري للفئات الأكثر استحقاقًا من المجتمع من خلال برنامج الضمان الاجتماعي، حيث يهدف هذا البرنامج إلى توفير الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة المستفيدين، ولذلك قد حددت الوزارة الفئات التي تستحق هذا الدعم، كما تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات المحتاجة في المجتمع السعودي.

كيفية التقديم في الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن كيفية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي بخطوات بسيطة، لتسهيل الوصول للفئات المحتاجة

الدخول إلى الموقع الخاص بالموارد البشرية.

اختيار كلمة بوابة الضمان الاجتماعي.

اختيار كلمة “تسجيل الدخول” إذا أردت أن تقوم بالتسجيل.

إدخال المعلومات المطلوبة، مثل اسم المستخدم، رقم الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني، ورقم الحساب البنكي.

كتابة رمز التحقق الذي يتم إرساله عبر رسالة نصية وإدراجه في المكان المخصص.

قراءة الشروط والأحكام بعناية والنقر على زر الموافق.

إرسال البيانات المطلوبة عبر الموقع.

التحقق من صحة البيانات المدخلة لضمان دقة المعلومات.

إدخال بيانات إضافية مثل عدد التابعين، عدد العمالة المنزلية، وتفاصيل العنوان بشكل مفصل.

النقر على زر “إرسال الطلب” لاستكمال عملية التسجيل بنجاح.

شروط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي

توجد عدة شروط يجب توفرها لتحقيق التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.