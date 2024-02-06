“سامسونج تقتحم السوق الإلكتروني بالذكاء الصناعي” .. اعرف أهم المواصفات في تليفون “Samsung Galaxy S24 Ultra”

اكتسب Samsung Galaxy S24 Ultra مكانة متقدمة في عالم الهواتف الذكية، حيث يعد هذا الإصدار الرائد من سامسونج تجسيدًا للتكنولوجيا الفائقة والأداء الاستثنائي، مع تصميم أنيق ومواصفات مبهرة، حيث يأتي هذا الهاتف ليلبي تطلعات المستخدمين نحو تجربة فريدة تجمع بين الأناقة والقوة التقنية، دعونا نستعرض معًا كيف يتألق Samsung Galaxy S24 Ultra كرمز للتفرد والابتكار في عالم الهواتف الذكية.

مواصفات تليفون “Samsung Galaxy S24 Ultra “

المواصفات التفاصيل نوع الشرائح يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim تقنية NFC مدعوم دعم الشبكات 2G، 3G، 4G، 5G الأبعاد والوزن 79×162.3×8.6 ملم، 233 جرام مقاومة للماء والغبار IP68 – يتحمل الغمر تحت الماء حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة قلم S Pen مدمج داخل الهاتف مع تأخير قلم 2.8 ملي ثانية مواد التصنيع ظهر من الزجاج محمي بـ Gorilla Glass Armor، إطار من التيتانيوم نوع الشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X، 6.8 إنش، 1440×3088 بكسل، 120Hz، HDR10+ الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل، F/2.2 الكاميرا الرئيسية (الخلفية) – 200 ميجا بكسل، F/1.7، OIS<br />- 50 ميجا بكسل (Periscope)، OIS<br />- 10 ميجا بكسل (3X زوم)، F/2.4، OIS<br />- 12 ميجا بكسل (واسعة)، F/2.2 قدرة تصوير الفيديو 8K (24 و 30 إطارًا في الثانية)، 4K (30 و 60 و 120 إطارًا في الثانية)، FHD (30 و 60 و 240 إطارًا في الثانية)، HD (960 إطارًا في الثانية) معالج الهاتف Snapdragon 8 Gen 3 مع معالج رسومي Adreno 750 نظام التشغيل Android 14 مع واجهة One UI 6.1 سعة التخزين والرام – 256 جيجا بايت، 12 جيجا بايت RAM<br />- 512 جيجا بايت، 12 جيجا بايت RAM<br />- 1 تيرا بايت، 12 جيجا بايت RAM البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع 45 واط، شحن لاسلكي 15 واط، شحن لاسلكي عكسي 4.5 واط تقنيات الاتصال Wi-Fi (a/b/g/n/ac/6e/7 tri-band)، Bluetooth 5.3 (A2DP, LE)، GPS (GLONASS, BDS, GALILEO) وسائل الأمان والحماية بصمة الشاشة، Face Unlock الصوت ستيريو، ميكروفون للعزل من الضوضاء دعم تقنية DeX متاح منفذ الـ USB Type C مع دعم OTG أنظمة الألوان التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم البنفسجي، التيتانيوم الأصفر

سعر Samsung Galaxy S24 Ultra

يتوفر Samsung Galaxy S24 Ultra في الأسواق بأسعار مختلفة.