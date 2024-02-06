تكنولوجيا

“سامسونج تقتحم السوق الإلكتروني بالذكاء الصناعي” .. اعرف أهم المواصفات في تليفون “Samsung Galaxy S24 Ultra”

مواصفات هاتف " Samsung Galaxy S24 Ultra "

Rovana Hadyمنذ 4 ساعات
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مواصفات هاتف " Samsung Galaxy S24 Ultra "
مواصفات هاتف " Samsung Galaxy S24 Ultra "

اكتسب Samsung Galaxy S24 Ultra مكانة متقدمة في عالم الهواتف الذكية، حيث يعد هذا الإصدار الرائد من سامسونج تجسيدًا للتكنولوجيا الفائقة والأداء الاستثنائي، مع تصميم أنيق ومواصفات مبهرة، حيث يأتي هذا الهاتف ليلبي تطلعات المستخدمين نحو تجربة فريدة تجمع بين الأناقة والقوة التقنية، دعونا نستعرض معًا كيف يتألق Samsung Galaxy S24 Ultra كرمز للتفرد والابتكار في عالم الهواتف الذكية.

مواصفات تليفون “Samsung Galaxy S24 Ultra “

المواصفاتالتفاصيل
نوع الشرائحيدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim
تقنية NFCمدعوم
دعم الشبكات2G، 3G، 4G، 5G
الأبعاد والوزن79×162.3×8.6 ملم، 233 جرام
مقاومة للماء والغبارIP68 – يتحمل الغمر تحت الماء حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة
قلم S Penمدمج داخل الهاتف مع تأخير قلم 2.8 ملي ثانية
مواد التصنيعظهر من الزجاج محمي بـ Gorilla Glass Armor، إطار من التيتانيوم
نوع الشاشةDynamic LTPO AMOLED 2X، 6.8 إنش، 1440×3088 بكسل، 120Hz، HDR10+
الكاميرا الأمامية12 ميجا بكسل، F/2.2
الكاميرا الرئيسية (الخلفية)– 200 ميجا بكسل، F/1.7، OIS<br />- 50 ميجا بكسل (Periscope)، OIS<br />- 10 ميجا بكسل (3X زوم)، F/2.4، OIS<br />- 12 ميجا بكسل (واسعة)، F/2.2
قدرة تصوير الفيديو8K (24 و 30 إطارًا في الثانية)، 4K (30 و 60 و 120 إطارًا في الثانية)، FHD (30 و 60 و 240 إطارًا في الثانية)، HD (960 إطارًا في الثانية)
معالج الهاتفSnapdragon 8 Gen 3 مع معالج رسومي Adreno 750
نظام التشغيلAndroid 14 مع واجهة One UI 6.1
سعة التخزين والرام– 256 جيجا بايت، 12 جيجا بايت RAM<br />- 512 جيجا بايت، 12 جيجا بايت RAM<br />- 1 تيرا بايت، 12 جيجا بايت RAM
البطارية5000 مللي أمبير، شحن سريع 45 واط، شحن لاسلكي 15 واط، شحن لاسلكي عكسي 4.5 واط
تقنيات الاتصالWi-Fi (a/b/g/n/ac/6e/7 tri-band)، Bluetooth 5.3 (A2DP, LE)، GPS (GLONASS, BDS, GALILEO)
وسائل الأمان والحمايةبصمة الشاشة، Face Unlock
الصوتستيريو، ميكروفون للعزل من الضوضاء
دعم تقنية DeXمتاح
منفذ الـ USBType C مع دعم OTG
أنظمة الألوانالتيتانيوم الأسود، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم البنفسجي، التيتانيوم الأصفر
مواصفات هاتف " Samsung Galaxy S24 Ultra "
مواصفات هاتف ” Samsung Galaxy S24 Ultra “
مواصفات هاتف " Samsung Galaxy S24 Ultra "
مواصفات هاتف ” Samsung Galaxy S24 Ultra “

سعر Samsung Galaxy S24 Ultra

يتوفر Samsung Galaxy S24 Ultra في الأسواق بأسعار مختلفة.

  • في مصر، يأتي بسعر يبلغ 75 ألف جنيه مصري مع ضمان دولي.
  • في المملكة العربية السعودية، بسعر 5400 ريال سعودي.
  • في دولة الإمارات، يبلغ 5100 درهم إماراتي.
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Rovana Hadyمنذ 4 ساعات
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