1000 جنيه قبل رمضان… منحة العمالة الغير منتظمة 2024 رابط التسجيل والشروط المطلوبة

منحة العمالة الغير منتظمة 2024، رجال ونساء من مختلف محافظات مصر يبحثون الآن على جوجل ومواقع التواصل عن منحة العمالة الغير منتظمة من أجل التسجيل وهذا لأن الحكومة تؤكد أنا تعلن عن عدة مفاجآت جديدة قبل حلول شهر رمضان لإدخال الفرحة على قلوب الملايين من الأسر، وهذا ما يجعل المواطنين يتابعون الأخبار الجديدة أول بأول كي لا يضيع عليهم فترة التسجيل نظراً لحاجتهم الشديد لتلك المبلغ، حيث تداولت بعض الآباء أن المنحة تكون بقيمة 1000 جنيه وليس 5000 جنيه.

الدول تسعى جاهداً من أجل الفئة المتعففة لرفع العبء عنهم وهذا ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن الفئة المتعفة هم أكثر الفئات التي تتعرض لضرر كبير بسبب ارتفاع الأسعار، ترقبوا معنا الفقرات التالية وسوف نوضح لكم حقيقة فتح باب التسجيل على منحة العمالة الغير منتظمة 2024.

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وزارة القوى العاملة تقوم بدور كبير تجاه المواطنين وتعمل على حل عدة مشاكل معقدة لتوفير حياة أكثر استقراً وهدوء للمواطنين من فئة العمالة الغير منتظمة الذين لا يمتلكون أي تأمينات اجتماعية ولا وظيفة ثابت، لذلك أعلنت وزارة القوى العاملة عند فتح التسجيل للمرة الأولى في منحة العمالة عن عدة شروط ومن المتوقع أن تكون نفسها حالة فتح باب التسجيل على المنحة الجديدة وتأتي ضوابط الاستحقاق على النحو التالي:.

أن يكون المواطنين من الجنسية المصرية وغير مسجلين في أي أنظمة اجتماعية ولا تأمينات.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 60 عام.

عدم امتلاك المتقدم لوظيفة حكومية ويحصل منها على راتب شهري أكثر من 2500 جنيه.

عدم امتلاك المتقدم أي سجلات تجارية.

المرأة المطلقة والأرملة وذوي الاحتياجات الخاصة.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة