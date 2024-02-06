للسعوديين.. حقيقة منح سيارات مدعومة لمستفيدي” الضمان الاجتماعي المطور ” من بنك التنمية الاجتماعية 1445.. اعرف التفاصيل!

يتسائل العديد من المواطنين مستفيدي الضمان الاجتماعى عن وجود منح سيارات مدعومة، لما لها من مزايا عديدة، فهيا توفر وسائل نقل مريحة وآمنة، بالإضافة أنها تقلل العجز فى وسائل النقل العام، وبالتالى يمكن للمواطن القيام بالمهام اليومية بشكل أسهل واسرع، وأيضا تهدف إلى دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود وتحسين مستوى معيشتهم، لذا سوف نوضح لحضراتكم كافة التفاصيل حول هذه المنحة.

حقيقة منح سيارات لمستفيدي التضامن الاجتماعي

أجابت وزارة الموارد البشرية عن حقيقة منح سيارات لمستفيدي الدعم، بأنه للأسف لا توجد أي منح أو رسوم تقدمها البرنامج المطور للضمان الاجتماعي للمستفيدين، وعند وجود سيارات مدعومة سوف تقوم الوزارة بإصدار إعلان رسمي عن وجود المنحة.

مزايا آخرى لبرنامج مستفيدي التضامن الاجتماعي المطور

برنامج مستفيدي التضامن الاجتماعى لا يقوم بتوفير سيارات فقط، ولكنه يقدم دعمًا شهريًا بالإضافة إلى دعم للغذاء والكهرباء فقط، وتوجد إمكانية للحصول على سكن مجاني وخدمات أخرى.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للمواطن التسجيل فى الضمان الإجتماعى بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية: