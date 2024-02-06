الآن بالاسم أو رقم الجلوس على بوابة الأزهر الإلكترونية لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي الأزهري

يمكنك الآن ومن خلال الاسم أو رقم الجلوس الوصول إلى نتيجة الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي الأزهري، وذلك بالدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

حيث تعد بوابة الأزهر الإلكترونية هي الموقع الرسمي للأزهر الشريف، والمقرر الإعلان عن نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية عليها، يمكنك الاطلاع على النتائج عن طريق إدخال رقم الجلوس أو الاسم على الموقع، فور اعتمادها اليوم الثلاثاء.

خطوات للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي الأزهري

يمكنك من خلال الخطوات التالية الوصول إلى نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية:-

1. قم بزيارة موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

2. اختر “نتائج الامتحانات”.

3. حدد نوع الشهادة (ابتدائية أو إعدادية).

4. أدخل رقم الجلوس أو الاسم.

5. اضغط على زر “بحث”.

بعد الضغط على زر “بحث”، ستظهر نتيجة الأزهر الخاصة بك، يمكنك أيضا الاستعلام عن النتيجة من خلال تطبيق الأزهر الإلكتروني عند تحميله وفتحه على جهازك الذكي.

كما يمكنك أيضا إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الجلوس إلى الرقم 9222 للحصول على النتيجة عبر رسالة نصية.

توزع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية على المواد المختلفة

توزع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية بمختلف المواد على النحو التالي:-

– القرآن الكريم: 100 درجة.

– اللغة العربية: 100 درجة.

– التربية الإسلامية: 100 درجة.

– الرياضيات: 100 درجة.

– الدراسات الاجتماعية: 50 درجة.

– العلوم: 50 درجة.

علما بأنه يجب النجاح في بعض المواد الأخرى مثل اللغة الإنجليزية والتربية الفنية والتربية الرياضية للانتقال إلى المرحلة الإعدادية، ولكن درجاتها لا تضاف إلى المجموع الكلي.