“هتابع صحتك وانت في البيت” .. سامسونج تكشف عن موعد إطلاق الخاتم الذكي الأول في العالم” جالاكسي رينج”

تكشف مصادر داخل شركة سامسونج عن نقلة ملحوظة في عالم التكنولوجيا القابلة للارتداء، حيث أشار مسئول رفيع المستوى إلى أن الشركة تستعد للكشف عن أحدث إبداعاتها في عام 2024، من خلال الإعلان عن خاتمها الذكي الرائد، الذي سيطلق عليه اسم Galaxy Ring، تتطلع سامسونج إلى إحداث ثورة في مجال الأجهزة القابلة للارتداء، وفي سياق استمرار السرية المحيطة بهذا المنتج المثير، يتوقع أن يكون Galaxy Ring جزءًا من مجال الخدمات الصحية المتقدم، حيث يظهر الإعلان الذي تم خلال حدث Unpacked الأخير، الذي تم فيه الكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S24، بوضوح استراتيجية سامسونج في تقديم حلاً مبتكرًا لمراقبة وتعزيز الصحة الشخصية.

موعد إطلاق الخاتم

من الواضح أن الشغف والترقب يتزايدان حيال الإصدار المرتقب للخاتم الذكي Galaxy Ring من سامسونج، حيث أكد دانييل سيونغ لي، الرئيس العالمي لقسم B2B في الشركة، عبر منشوره على LinkedIn، أن الجهاز سيكون متاحًا في النصف الثاني من هذا العام، يلمح هذا الإعلان إلى أن الكشف الكامل عن Galaxy Ring قد يحدث في حدث Unpacked الثاني المقرر إقامته في الفترة من منتصف إلى نهاية يوليو 2024، ويأتي هذا الخاتم الذكي ليضاف إلى مجموعة منتجات سامسونج الابتكارية، ومن المتوقع أن يقدم تجربة فريدة في عالم الأجهزة القابلة للارتداء.

استخدامات الخاتم الذكي

من المتوقع أن يقدم للمستخدمين تجربة متقدمة لمراقبة صحتهم، على الرغم من عدم وضوح الوظائف بشكل كامل، يمكن توقع تتبع عدة معلومات صحية مثل معدل ضربات القلب ودرجات الحرارة، مما يسهم في تحسين الوعي الصحي للمستخدم وتحسين جودة حياتهم.