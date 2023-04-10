التسجيل في منحة البطالة الجزائرية minha anim dz التقديم علي الإعانات

تعد منحة البطالة في الجزائر برنامجًا هامًا للغاية للمساعدة في مرحلة بحث العاطلين عن عمل. يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز طالبي العمل وتوفير الدعم المالي لهم خلال هذه المرحلة الحرجة. وتعد الوكالة الوطنية للتشغيل المؤسسة المسؤولة عن إدارة برنامج المنحة. وبدءًا من العام 2022، سيستفيد أكثر من 1.9 مليون شخص من البرنامج في الجزائر. وتبلغ مخصصات البطالة 13 ألف دينار جزائري، وتدفع عن كل يوم عمل لفترة لا تزيد عن 100 يوم. وتحتاج العاطلين عن العمل إلى التسجيل في وكالة العمل وإثبات عدم وجود عمل حاليًا. ويمكن للأشخاص الذين تتجاوز معاشاتهم أو رواتبهم أو منح التقاعد المنقولة 13 ألف دينار جزائري الاستفادة من المنحة بشكل استثنائي. ونحن بصدد برنامج مهم يهدف إلى توفير الدعم اللازم لمن يحتاجونه، لذلك فإننا نشجع الجميع على الاطلاع على التفاصيل والتقدم للاستفادة من هذا البرنامج الرائع.

التسجيل في منحة البطالة

دعت السلطات الجزائرية الشباب المواجهين لصعوبات في إيجاد عمل مناسب لهم إلى التسجيل في مشروع المنحة الخاص بالبطالة المقدَّم من قِبَلِها، وذلك من خلال توفير رابطٍ إلكترونيٍّ يُكرس لهذا الغرض، يمكن الوصول إلى هذه الروابط منذ بدء فترة التسجيل، ولكن سيتم إيقافها بعد انتهاء فترة التقديم على المنحة. يمكن الاطلاع على حالة الطلب والتأكد من قبوله أو رفضه من خلال نفس الروابط،

يتم تزويد الرابط على موقع وكالة العمل في الجزائر https://minha.anem.dz، وباستخدام هذا الرابط، يسهل الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالمنحة والخطوات إلكترونيه المطلوبة لتقديم طلب، يمثل هذا الرابط وسيلة ميسرة ومناسبة للشباب الجزائري للاستفادة من فرصة طلب المنحة وتخفيف أعباء التكاليف التي يواجهونها.

رابط التسجيل في منحة البطالة minha anim dz التقديم علي الإعانات

للتقدم لقبول منحة البطالة في الجزائر، يجب استخدام الرابط المذكور سابقًا واتباع التعليمات الموجودة على الموقع، ونظرًا لذلك، نعرض الآن خطوات التسجيل.

الدخول إلى موقع الوكالة المعني بالتشغيل باستخدام الرابط من هنا.

يتم ذلك عن طريق النقر على أيقونة وسيط متواجد على الإنترنت أو استخدام الرابط المرتبط به من دون أي تأخير.

اختيار مصطلح العطاء للبطالة من القائمة الرئيسية المنبثقة.

ضع رقم معرفك الخاص في الموضع المحدد له.

يجب الضغط على زر “إرسال” بعد استكمال إدخال كافة البيانات المطلوبة.

ينبغي الانتظار على رسالة تأكيد للتحقق من المجموعة من البيانات التي تم إدخالها.

شروط منحة البطالة في الجزائر

تتضمن معايير وشروط محددة يجب أن تلتزم بها كل الراغبين في الحصول على هذه المنحة.