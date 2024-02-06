الأخضر الأمريكي بيغرق .. الدولار يواصل الهبوط الشديد في السوق السوداء وسط ترقب وقلق التجار “بكام النهاردة الأمريكي؟”

بعد انخفاض أسعار الدولار بشكل حاد في السوق السوداء خلال الساعات القادمة الماضية أصبح هناك اهتمام متزايد من قبل المواطنين الموجودين في مصر خاصة العاملين في مجال التجارة، لمعرفة مستجدات أسعار الدولار داخل السوق السوداء ونجد أنه يواصل الانخفاض ببداية التعاملات اليوم الثلاثاء ليستمر على هذه الوتيرة معلناً الهزيمة، ونجد انخفاض أسعار الدولار في السوق السوداء ناتج عن عدة أسباب سوف نتعرف عليها في هذا الموضوع مع ذكر آخر تحديث لأسعار الدولار في البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم الثلاثاء 6 فبراير.

سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء

ما زالت عملة الدولار تواصل الانخفاض في السوق الموازي وقد جاءت أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء على النحو التالي:

قيمة دولار أمريكي بلغ 56.30 جنيه مصري.

قيمة ٥ دولار أمريكي بلغ 281.5 جنيه مصري.

قيمة ١٠ دولار أمريكي بلغ 563 جنيه مصري.

قيمة ٢٥ دولار أمريكي بلغ 1407.5 جنيه مصري.

قيمة ٥٠ دولار أمريكي بلغ 2815 جنيه مصري.

قيمة ١٠٠ دولار أمريكي بلغ 5630 جنيه مصري

قيمة ٥٠٠ دولار أمريكي بلغ جنيه 28150 مصري.

قيمة ١٠٠٠ دولار أمريكي بلغ 56300 جنيه مصري.

قيمة ٥٠٠٠ دولار أمريكي بلغ 281500 جنيه مصري.

قيمة ١٠٠٠٠ دولار أمريكي بلغ 563000 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم في البنوك

آخر تحديث لأسعار الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية قد جاءت على نحو التالي: