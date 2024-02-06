“ببلاش” عروض اولاد رجب شهر فبراير 2024…. خصومات على السلع الغذائية والخضار المجمد واللحوم

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن عروض اولاد رجب شهر فبراير 2024، الذي يعد من أشهر المتاجر في مصر والذي يسعى كل فترة أن يقدم عدد كبير من الخصومات والتخفيضات لينافس بها المتاجر الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على عروض اولاد رجب شهر فبراير 2024…..

عروض اولاد رجب شهر فبراير 2024

حيث يقدم اولاد ردب عروض شهر فبراير 2024، على عدد من المنتجات الغذائية والسلع واللحوم لتحظى أسعاره اهتمام ومتابعة عدد كبير من الأشخاص خاصة في ظل ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع والمواد الغذائية، وإليكم عروض أولاد رجب شهر فبراير 2024….

عروض اولاد رجب لشهر فبراير على المشروبات الساخنة

عرض برطمان نسكافيه كلاسيك وزن 190 جم ب 193 جنيه بدلاً من 220 جنيه

عرض دريم شيكو مشروب شيكولاتة 85 جم ب 14.95 جنيه بدلاً من 20 جنيه.

عرض ايزيس كركديه/ نعناع/ يانسون 50 فتلة ب 37.95 بدلاً من 42 جنيه.

عرض علي ليبتون شاي ناعم 250 جم ب 55 جنيه بدلاً من 60 جنيه.

عرض خاص علي ليبتون شاي خرز 250 جم ب 58 جنيه بدلاً من 65 جنيه.

عرض خاص علي طومسونس شاي أنواع 80 فتلة ب 129.95 بدلاً من 135 جنيه.

عروض اولاد رجب علي الخضار المجمد لشهر فبراير

عرض خاص علي بسمة ملوخية 400 جم ب 11.95 بدلاً من 15 جنيه.

عرض خاص علي بسمة بسلة سادة وزن 400 جم ب 29.95 بدلاً من 34 جنيه.

عرض خاص علي بسمة بسلة بالجزر 400 جرام ب 16.75 بدلاً من 20 جنيه.

عرض خاص علي بسمة بامية ممتازة وزن 400 جم ب 14.95 بدلاً من 21 جنيه.

عرض خاص علي السلام جلاش فويل 350 جم ب 11.45 بدلاً من 15 جنيه.

عروض اولاد رجب لشهر فبراير على الجبن ومنتجات الألبان