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“ببلاش” عروض اولاد رجب شهر فبراير 2024…. خصومات على السلع الغذائية والخضار المجمد واللحوم
عروض اولاد رجب شهر فبراير 2024
تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن عروض اولاد رجب شهر فبراير 2024، الذي يعد من أشهر المتاجر في مصر والذي يسعى كل فترة أن يقدم عدد كبير من الخصومات والتخفيضات لينافس بها المتاجر الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على عروض اولاد رجب شهر فبراير 2024…..
عروض اولاد رجب شهر فبراير 2024
حيث يقدم اولاد ردب عروض شهر فبراير 2024، على عدد من المنتجات الغذائية والسلع واللحوم لتحظى أسعاره اهتمام ومتابعة عدد كبير من الأشخاص خاصة في ظل ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع والمواد الغذائية، وإليكم عروض أولاد رجب شهر فبراير 2024….
عروض اولاد رجب لشهر فبراير على المشروبات الساخنة
- عرض برطمان نسكافيه كلاسيك وزن 190 جم ب 193 جنيه بدلاً من 220 جنيه
- عرض دريم شيكو مشروب شيكولاتة 85 جم ب 14.95 جنيه بدلاً من 20 جنيه.
- عرض ايزيس كركديه/ نعناع/ يانسون 50 فتلة ب 37.95 بدلاً من 42 جنيه.
- عرض علي ليبتون شاي ناعم 250 جم ب 55 جنيه بدلاً من 60 جنيه.
- عرض خاص علي ليبتون شاي خرز 250 جم ب 58 جنيه بدلاً من 65 جنيه.
- عرض خاص علي طومسونس شاي أنواع 80 فتلة ب 129.95 بدلاً من 135 جنيه.
عروض اولاد رجب علي الخضار المجمد لشهر فبراير
- عرض خاص علي بسمة ملوخية 400 جم ب 11.95 بدلاً من 15 جنيه.
- عرض خاص علي بسمة بسلة سادة وزن 400 جم ب 29.95 بدلاً من 34 جنيه.
- عرض خاص علي بسمة بسلة بالجزر 400 جرام ب 16.75 بدلاً من 20 جنيه.
- عرض خاص علي بسمة بامية ممتازة وزن 400 جم ب 14.95 بدلاً من 21 جنيه.
- عرض خاص علي السلام جلاش فويل 350 جم ب 11.45 بدلاً من 15 جنيه.
عروض اولاد رجب لشهر فبراير على الجبن ومنتجات الألبان
- عرض علي تشيزا جبنة فلمنك 250 جم ب 87.95 بدلاً من 95 جنيه.
عرض علي جبنة شيدر أبيض مستورد 250 جم ب 92.95 بدلاً من 99 جنيه.
- عرض علي جبنة جودة موبي 250 جم ب 77.50 بدلاً من 85 جنيه.
- عرض جبنة ريكفورد موبي 250جم ب75.50 بدلاً من 80 جنيه.
- عرض جبنة براميلي انواع 250 جم 34.95 بدلاً من 40 جنيه.
- عرض جبنة كيري 1 كيلو 49.95 بدلاً من 55 جنيه.
- عرض جبنة رومي قديم بطارخ وزن 250 جم ب 56.95 بدلاً من 60 جنيه.
- عرض ديري جبنة مثلثات دبل 16 قطعة ب 24 جنيه بدلاً من 30 جنيه.
- عرض عبور لاند جبنة تتراباك أنواع 500 جرام ب 39 جنيه بدلاً من 45 جنيه.
- عرض علي كيلو جبنة دومتي ملح خفيف ب105 بدلا من 120 جنيه.
- عرض على لمار حليب كامل الدسم نصف خالي الدسم كيلو ب 39.95 بدلاً من 45 جنيه.
- عرض على المراعي زبادي طبيعي 1.5جم 9+3 ب 63.95 بدلاً من 70 جنيه.