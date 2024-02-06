Link.. نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس فقط عبر موقع نتيجة نت natiga4dk.net

عندما يتم الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات تزداد عمليات البحث عن النتيجة، بعد أن يتم الإعلان من قبل كل مدرسة عن أنه قد تم اعتماد النتيجة بنجاح ولذا؛ فقد قامت المديرية التعليمية داخل محافظة القليوبية بالإعلان عن أنه سوف تقوم المديرية بالكشف عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل رسمي، بعد أن تنتهي جميع مدارس المرحلة الإعدادية في محافظة القليوبية من تصحيح الامتحانات ورفع درجاتها.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية 2024

كشفت المديرية التعليمية في القليوبية متمثلة في وكيل وزارة التعليم عن أنه سوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة في وقت قريب من قبل محافظ القليوبية، فور أن تنتهي كافة مدارس المحافظة من تصحيح الامتحانات، بحيث لا يزيد موعد اعتمادها عن يوم 7 فبراير، وذلك قبل بدء دراسة الفصل الدراسي الثاني، والذي قد تقرر أنه سوف يبدأ في 10 فبراير.

خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

أوضحت المديرية التعليمية بمحافظة القليوبية عن أنه بإمكان طلاب الشهادة الإعدادية من معرفة النتيجة فور الإعلان عن ظهورها، وذلك من خلال الطريقة المتمثلة في الخطوات التالية:

يتم زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية من هنا.

ثم يختار الطالب المرحلة التعليمية المقيد بها، وهي الشهادة الإعدادية.

بعد ذلك يتم اختيار الصف الثالث الإعدادي، ثم تحديد الفصل الدراسي الأول.

من ثم يقوم الطالب بملء البيانات المطلوبة، والتي تكون رقم جلوس الطالب.

ثم الضغط على كلمة استعلام، وبالانتظار لعدة دقائق سوف تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية.

بالإضافة أنه يمكن للطالب أن يقوم بطباعة النتيجة الخاصة به.

كيفية توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توزيع درجات الشهادة الإعدادية سوف يكون بالشكل التالي: