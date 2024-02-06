اضبط تردد قناة ETC المصرية بآخر تحديث (فبراير 2024) على القمر الصناعي نايل سات

قناة “ETC” المصرية تعتبر واحدة من القنوات التلفزيونية الفضائية البارزة في مصر، حيث تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تحتوي محتوى ترفيهي، بما في ذلك البرامج الحوارية، الأفلام، المسلسلات، البرامج الكوميدية، والمسابقات، بالإضافة إلى البرامج الثقافية والفنية، تأسست القناة في سبتمبر 2007، وهي جزء من مجموعة “المصرية للإعلام”، تهدف قناة “ETC” إلى تقديم محتوى مثير وجذاب يناسب جميع فئات المشاهدين، مما جعلها واحدة من القنوات الفضائية المحبوبة والمشهورة في مصر والعالم العربي.

لمحة عن برامج القناة etc

في جدول برامجها اليومي، تقدم قناة ETC TV مجموعة متنوعة من البرامج المثيرة والمميزة، وتشمل هذه البرامج:

“ الطبق طبقنا “: يعرض فيه العديد من الوصفات اللذيذة والموفرة للمشاهدين في إطار برنامج طبخ، ويقدمه الشيف أسماء مسلم.

“: يعرض فيه العديد من الوصفات اللذيذة والموفرة للمشاهدين في إطار برنامج طبخ، ويقدمه الشيف أسماء مسلم. “ عيش سعيد “: يعتبر برنامجاً ترفيهياً يقدمه إيهاب صالح ولينا صالح وسهى رضا.

“: يعتبر برنامجاً ترفيهياً يقدمه إيهاب صالح ولينا صالح وسهى رضا. “ وبه نستعين “: يركز على القضايا الدينية الإسلامية ويقدمه الإعلامية سارة أسامة، مع استضافة العديد من العلماء والمشايخ للنقاش حول هذه القضايا.

“: يركز على القضايا الدينية الإسلامية ويقدمه الإعلامية سارة أسامة، مع استضافة العديد من العلماء والمشايخ للنقاش حول هذه القضايا. “مصر الجديدة“: يتناول القضايا السياسية والاجتماعية الهامة، ويقدمه الإعلامي ضياء رشوان ويستضيف فيه عدة ضيوف في كل حلقة.

التفاصيل التقنية لتردد قناة etc المصرية على القمر الصناعي “نايل سات”

بالنسبة لمحبي etc، يعد معرفة التردد الجديد بعد تغييره على القمر الصناعي نايل سات أمراً مهماً، ويسرنا أن نقدم لكم تفاصيل تردد قناة etc بشكل مفصل.

تردد etc على نايل سات

تردد القناة: 12015

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الاستقطاب: (V)

معدل الترميز: 27500

يجدر بالذكر أن قناة صلاح الدين تقوم بالبث بدقة عادية على التردد المذكور، وهذا يعني أن المشاهدين سيتمكنون من متابعتها حتى في حال امتلاكهم أجهزة قديمة لا تدعم الدقة العالية، كما أن اسم القناة على قائمة القنوات سيكون “etc”.