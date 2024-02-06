الفرحة في كل مكان..نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ينتظر الطلبة والطالبات وأولياء الأمور اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024، لذلك البحث عن النتيجة مرتفع جداُن حيث تعتبر محافظة القليوبية من كبار المحافظات على مستوى الجمهورية ويوجد بها كثافة سكانية كبير، كما يوجد عدد كبير من طلاب الصف الثالث الإعدادي تمكنوا من تأدية الامتحانات، كانت بداية الامتحانات في محافظة القليوبية حسب الجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم.

يوم الأربعاء الموافق 17 من يناير 2024 وادى الطلاب في اليوم الأول مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء وكانت اليوم الأول من الامتحانات شهد استقرار وهدوء تام داخل اللجان المدرسية ولم يتم رصد أي حالات من الغش، مما قامت مديرية التربية والتعليم بالعمل على تطبيق الإجراءات الأمنية المشددة، تابعوا معنا التقرير التالي لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024

عند اعلان النتيجة لا داعي للذهاب إلى المدرسة لأن النتيجة تظهر بشكل إلكتروني وتحصلون عليها بكل سهولة من خلال زيارة موقع نتيجة نت. إختيار الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية. إضافة رقم الجلوس. او البحث بالاسم الرباعي. والضغط عرض النتيجة. تظهر النتيجة في الحال.

توزيع درجات امتحانات الشهادة الاعدادية

مجموع الفصل الدراسي الأول 140 ويتم تقسيمه على المواد الأساسي والتي تأتي على النحو التالي:.

اللغة العربية 40 درجة.

اللغة الإنجليزية 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

مادة الرياضيات 30 درجة.

مادة العلوم 20 درجة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية الترم الأول

بدأت جميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة القليوبية استعدادها لتوزيع نتائج الطلاب بالمدارس الرسمية واللغات بعد أن أكدت مديرية التربية والتعليم أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات على وشك الانتهاء، مما أكدت أن فترة التصحيح استغرقت وقت طويل وهذا لأن أعداد حضور الطلاب للامتحانات مرتفع عن العام الماضي، وكلما طالت فترة التصحيح كلما تم استخراج نتائج صحيحة وخالية من أي أخطاء وهذا بتوجيهات رسمية من سماح إبراهيم مديرة مديرية التربية والتعليم، وخلال الساعات القليلة القادمة يتم الكشف عن النتيجة بعد اعتمادها رسمياً من قبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية