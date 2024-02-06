“هزة أرضية في قيمة الذهب ” … بشرة خير للعرسان.. انهيار سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 فبراير “عيار 21 بكام النهاردة؟”

الذهب هو من المعادن الغنية عن التعريف كونه معدن نفيس ونجد أن جميع الأشخاص قد تتسابق على أن تقوم بشراء هذا النوع من المعادن لأنهم يعلمون جيدا أن الذهب هو ملاذ آمن يمكن استثمار الأموال فيه بكل سهولة وهناك العديد من الأشخاص الموجودين في مصر لديهم اهتمام مستمر بمعرفة أسعار الذهب لعل من أبرزهم الشباب المقبلين على الزواج والذين يقومون بشراء الذهب في صورة شبكة، وهناك بعض الأشخاص التي تنتظر انخفاض أسعار الذهب حتى تقوم بشراء سريعا من أجل الاستثمار وعلى الرغم من الزيادات المتكررة التي سجلها الذهب خلال الأيام القليلة الماضية ومنذ بداية عام 2024، إلا أنه سريعا ما عاد للانخفاض مرة أخرى وفي هذا الموضوع ومن خلال موقعنا سوف نذكر لكم آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 فبراير.

أسعار الذهب اليوم

من بعد حاله من الاضطراب وتغيرات الأسعار ما بين الزيادة والانخفاض نجد أن أسعار الذهب قد انخفضت بشكل كبير خلال اليوم وفي هذه الفقرة سوف نتعرف معا على أسعار الذهب بداية من عيار 21 وحتى عيار 12 وقد جاءت الأسعار على النحو التالي:

جرام عيار ٢٤ الشراء 3885.75 جنيه والبيع 4000 جنيه.

جرام عيار ٢٢ الشراء 3562 جنيه والبيع 3666.75 جنيه.

جرام عيار ٢١ الشراء 3400 جنيه والبيع 3500 جنيه.

جرام عيار ١٨ الشراء 2914.25 جنيه والبيع 3000 جنيه.

جرام عيار ١٤ الشراء 2266.75 جنيه والبيع 2333.25 جنيه.

جرام عيار ١٢ الشراء 2258 جنيه والبيع 2314 جنية.

الجنيه الذهب الشراء 27200 جنيه والبيع 28000 جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية

نجد أن أسعار الذهب التي أشرنا إليها بالأعلى هي القيمة فقط لسعر العيار ولكن هناك تكلفة تشغيل للذهب حتى يصل لنا في صورة المشغولات الذهبية التي نقوم بشرائها وهذا ما يعرف باسم المصنعين بالنسبة لقيمة مصنعيه الذهب نجدها بالجنيه تبدأ من من 60 جنيه وحتى 150 جنيه وأما بالنسبة فهي تشكل نسبة 7% من قيمة الجرام.