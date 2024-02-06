“إتفرجي على ميكي أنتي واللي ليكي” دلوقتي تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

رغم التنافس الهائل وتواجد عدد كبير من قنوات الأطفال الآن على شاشات التلفاز وعلى مختلف الأقمار الصناعية المختلفة، ومنها النايل سات والعرب سات، إلا أن هناك قنوات قليلة جدا التي يمكنك الوثوق بها، لتقديم محتوى جيد يدخل البيت وينفع الطفل، ومن تلك القنوات تعد قناة ميكي كيدز هي واحد من أفضلها، والتي تخصصت في تقديم محتوى متخصص لأبنائنا الأطفال يضم باقة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية بالإضافة إلى باقة أخري من البرامج التعليمية والترفيهية والأغاني التوعوية التي تحتوي على رسوم متحركة.

قناة ميكي كيدز الجديد 2024 ذات شعبية وتقدم محتوى ذو قيمة للأطفال

لذلك فإن قناة ميكي كيدز تمتلك شعبية كبيرة جدا خاصة عند الأطفال من مختلف الفئات العمرية المتنوعة، لذا يمكنك متابعة القناة ومحتواها المميز دون أي تشويش أو انقطاع بصفة دائمة، من خلال تنزيل تردد قناة ميكي كيدز الجديد على شاشة التلفاز .

الآن تردد قناة ميكي كيدز 2024

وكما سيق وأن ذكرنا فإن قناة ميكي كيدز تعد واحدة من أفضل قنوات الأطفال التي انضمت إلى قائمة قنوات الأطفال الموجودة على النايل سات وعرب سات منذ ما يقرب من خمس سنوات وتحديدا في عام 2019، ومنذ ذالك الحين وحتى الآن حققت ميكي كيدز شعبية كبيرة، والآن هيا نقوم بتنزيل الترددات الجديدة لقناه ميكي كيدز وهي:

أولا على القمر الصناعي المصري نايل سات.

تردد القناة: 11526.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

ثانيا على القمر الصناعي عرب سات.

تردد القناة 11257.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

الجودة HD.

خطوات ضبط تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2024 على جهاز الاستقبال

لضبط تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2024على القمر الصناعي يجب أن تقوم باتباع بعض الخطوات كالتالي:

أولا يتم فتح جهاز التلفزيون ثم نستخدم الريموت كنترول والوصول إلى قائمة جهاز الاستقبال بالضغط على الزر الخاص بالإعدادات.

ثانيا ستجد من ضمن الخيارات المطروحة كلمة الضبط والتثبيت اليدوي.

ثالثا نقوم بتحديد القمر الصناعي الذي نرغب في تنزيل القناة عليه كان النايل سات أو عرب سات.

وأخيرأ نقوم بكتابة كل معلومات القناة من التردد ومعامل التصحيح والاستقطاب والضغط على بحث، وبعد ظهور القناة نضغط على موافق لحفظها.